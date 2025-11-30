Θανάσης Λάλας: «Η Βίσση δεν είναι Θεοδωράκης, Χατζιδάκις - Θα την προτιμούσα στο Ολυμπιακό Στάδιο»

Ο Θανάσης Λάλας έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τηλεόραση σήμερα, αλλά και στις συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, εξηγώντας ποια είναι η ένστασή του, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν βλέπω ποτέ τηλεόραση, δεν έχει ενδιαφέρον», είπε αρχικά ο Θανάσης Λάλας και συμπλήρωσε:

«Πολλά πράγματα στην ΕΡΤ είναι καλά, δόθηκε η ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να κάνουν καλές εκπομπές. Η ΕΡΤ ήταν εκείνη που στο prime time της άρχισε να βάζει σιγά σιγά το talk show».

«Σε κανένα πολιτισμένο μέρος του κόσμου τα talk shows δεν είναι μετά τις 12 το βράδυ, είναι στην prime time και εδώ λένε δεν πουλάει. Πώς πουλάει; Άμα το κάνουν άνθρωποι που ξέρουν να το κάνουν σωστά», εξήγησε στη συνέχεια ο ίδιος.

«Ποτέ δεν μου έχει προταθεί κάτι για την τηλεόραση, γιατί λέω αυτά που λέω. Ευτυχώς που υπάρχουν οι σατιρικές εκπομπές και λέγονται σοβαρά πράγματα, ενώ θα έπρεπε να τα λένε οι δημοσιογράφοι», τόνισε ο Θανάσης Λάλας.

Όσον αφορά το θέατρο, το τραγούδι και γενικότερα τα καλλιτεχνικά πράγματα, ανέφερε:

«Έχει χαθεί το μέτρο παντού. Όλοι λένε μακάρι να παίξουν σε Ηρώδειο και Επίδαυρο. Αν ο οποιοσδήποτε παίξει εκεί, θα πρέπει να βρούμε κάπου αλλού να βρούμε αυτό το μακάρι μας. Δεν λέμε σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να υπάρχει ο Μαζωνάκης ή η Βίσση».

Μιλώντας δε για τις sold out συναυλίες της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο ο Θανάσης Λάλας σχολίασε:

«Η Άννα Βίσση θα μπορούσε να γεμίσει και άλλες πέντε φορές το Παναθηναϊκό Στάδιο, αλλά η ένστασή μου είναι ότι θα την προτιμούσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Είναι σπουδαία για το είδος που εκπροσωπεί, αλλά δεν είναι Θεοδωράκης, δεν είναι Χατζιδάκις, δεν είναι Μαρία Κάλας. Η Βίσση είναι Βίσση, είναι κάτι στο είδος της πολύ σημαντικό».