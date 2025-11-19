Θάνος Καλλίρης για Χαμόγελο του Παιδιού: «Πόσο με πικράνατε - Ήμουν πάντα παρών και στα 30 χρόνια σιγή»

Ο Θάνος Καλλίρης εξέφρασε μέσα από story στο προφίλ του στο Instagram το παράπονό του από τη διοίκηση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επειδή δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα των καλλιτεχνών, οι οποίοι θα εμφανιστούν στην επετειακή γιορτή των 30 χρόνων λειτουργίας του παρά το γεγονός ότι εκείνος συνέθεσε το τραγούδι του οργανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνθεση του τραγουδιού έγινε το 1995 μετά από επιθυμία του μικρού Ανδρέα Γιαννόπουλου.

Αναλυτικά ο Θάνος Καλλίρης έγραψε:

«Μόλις καταλάβει από εκεί ψηλά ο μικρός Ανδρέας το πόσο -μα ΠΟΣΟ- με πικράνατε που δεν με καλέσατε στα 30 χρόνια του συλλόγου ΜΑΣ, είμαι σίγουρος πως απόψε θα ‘ρθει στα όνειρά μου να με παρηγορήσει. Γιατί αυτός μόνο ξέρει από εκεί ψηλά τι σημαίνουν τα αγνά πράγματα. Οι αλήθειες.

Δεν είναι οι βραβεύσεις, τα κανάλια, τα διάσημα πρόσωπα. Είναι η ιδέα! Κι εγώ ήμουν εκεί. Σε όλη την αρχή. Με όλη μου τη δύναμη. Αμισθί. Και γενικά ΠΑΝΤΑ παρών διακριτικά σε ό,τι μου ζητούνταν. Στα 30 χρόνια όμως; Σιγή. Ούτε καν μια πρόσκληση. Πολύ πικρό ποτήρι…».

Θάνος Καλλίρης Χαμόγελο του Παιδιού | @thanoskalliris - Instagram