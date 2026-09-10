Θίο Τζέιμς: «Ο καθένας μας μπορεί να γίνει πρόσφυγας» – Η ιστορία του Έλληνα παππού του

Ο Θίο Τζέιμς είναι από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς και αυτή την περίοδο βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας μιας και η σειρά που πρωταγωνιστεί στο Netflix, “The Gentleman” σημειώνει τεράστια επιτυχία.
Ο ηθοποιός δεν έχει κρύψει την ελληνική καταγωγή του και πρόσφατα μίλησε στο “Time” και περιέγραψε την ιστορία του παππού του, Νικόλα Ταπτίκλη, ενός Έλληνα που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για να σώσει τη ζωή του.
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