Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε Χαρούλα Αλεξίου σε νυχτερινή της έξοδο: Το βίντεο - «έκπληξη»

Μία έκπληξη περίμενε τους θαμώνες ενός μαγαζιού με ζωντανή μουσική στη Λευκωσία της Κύπρου στο οποίο διασκέδαζε η Κατερίνα Στικούδη χθες Τρίτη (23/6).

Η Κατερίνα Στικούδη πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε μία απο τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Χαρούλας Αλεξίου, το «Η Αγάπη είναι Ζάλη».

Το εν λόγω τραγούδι είχε κυκλοφορήσει το 1986 και συμπεριλαμβανόταν στο ομώνυμο άλμπουμ, του οποίου οι πωλήσεις ξεπέρασαν τις 100.000.

Το βίντεο με την Κατερίνα Στικούδη να τραγουδάει το «Η Αγάπη είναι Ζάλη» ανέβηκε σε story στην επίσημη σελίδα του μαγαζιού στο Instagram και δεν άργησε να κάνει τον γύρο των social media.

«Έκπληξη από την αγαπημένη Κατερίνα Στικούδη», ανέφερε η λεζάντα με την ίδια να αναδημοσιεύει το story στο δικό της προφίλ στο Instagram.