Στις «Μπλε Ώρες» πρωταγωνιστεί η Κατερίνα Στικούδη: «Είναι challenging - Δεν είχα ξανακάνει δράμα»

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες» που ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, και μια εκ των πρωταγωνιστριών είναι η Κατερίνα Στικούδη.

Είναι για εμένα μια δουλειά πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες. Είναι challenging ο ρόλος. Μου αρέσει να ξεπερνάω τα όρια μου, να κάνω καινούργια πράγματα, πράγματα που δεν έχω κάνει.

Ο ρόλος μου είναι η Βάσια. Έχω στεγνοκαθαριστήριο. Είμαι νοικοκυρά. Μου φέρνουν τα άπλυτά τους αλλά δεν ξέρω αν θα τα βγάλω στη φόρα. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι», δήλωσε στην κάμερα του σταθμού η Κατερίνα Στικούδη.

Αναφορικά με την πρόταση του Ανδρέα Γεωργίου, σημείωσε: «Εννοείται (δέχθηκα αμέσως). Μου άρεσε αυτή η πρόταση, μου άρεσε η ιδέα, μου άρεσε αυτή η πρόκληση. Δεν είχα κάνει ξανά δράμα, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για εμένα αλλά με σωστή καθοδήγηση και όρεξη και αγάπη για αυτό που κάνουμε, πιστεύω θα βγει όπως πρέπει», είπε κλείνοντας για τη νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου.

Μπλε Ώρες: Η υπόθεση της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

Η πλοκή στις «Μπλε Ώρες» ξετυλίγεται με ένα αποτρόπαιο έγκλημα που συνταράσσει την τοπική κοινωνία της Τσαγκαράδας Πηλίου. Η Λίζα εντοπίζεται νεκρή υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, βυθίζοντας τους πάντες στο απόλυτο πένθος και στην αβεβαιότητα. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δραματικά όταν οι αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον στενό της κύκλο.

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Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Λίζας δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον σύζυγό της, τον Άγγελο. Ανάμεσα σε σκοτεινά μυστικά, ανεπανάληπτες ανατροπές και αλύγιστους οικογενειακούς δεσμούς, ο Άγγελος καλείται να αποδείξει την αθωότητά του ή να έρθει αντιμέτωπος με το σκοτεινό παρελθόν του.

Οι συντελεστές: Γιώργος Παρτσαλάκη, Ιεροκλή Μιχαηλίδης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βαγγέλης Κακουριώτης, Γιάννης Ποιμενίδης, Κατερίνα Στικούδη, Ελένη Βαΐτσου, Έλενα Πιερίδου, Γιώργος Κυριάκου, Έλενα Χειλέτη, Κωνσταντίνος Τσίτσιος, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Πάνος Μπακανδρέας, Λευτέρης Βασιλάκης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Χρυσή Κασιώτη, Ηρακλής Τσουζίνοβ, Γιάννης Ψιψιλής και οι μικροί

Μαλένα και Αντώνης Μιχαλάκης

Πρωταγωνιστούν:

Στον ρόλο του αστυνόμου, ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο Αντώνης Φραγκάκης, η Όλγα, η Κωνσταντίνα Τάκαλου



Στον ρόλο της Στέλλας, η Νόνη Ιωαννίδου, η Βάσια Παναγοπουλου

Special Guest: Βάνα Μπάρμπα

Φιλική Συμμετοχή: Χρήστος Λούλης