Θύμα διαδικτυακής απάτης η Παυλίνα Βουλγαράκη: «Παριστάνουν εμένα και ζητούν χρήματα»

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε η τραγουδίστρια Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία προειδοποίησε τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τα social media.

Αποκάλυψε πως άγνωστοι έχουν δημιουργήσει ψεύτικα προφίλ στο Instagram και στο Facebook, προσποιούμενοι την ίδια, με στόχο να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους χρήστες.

Μέσα από σχετική ανάρτηση, η Παυλίνα Βουλγαράκη κατήγγειλε το περιστατικό και ξεκαθάρισε ποιος είναι ο επίσημος λογαριασμός της, καλώντας το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.

«Έχουν δημιουργηθεί κάποιοι ψεύτικοι λογαριασμοί στο Instagram και στο Facebook που παριστάνουν εμένα και ζητούν χρήματα. Αυτός είναι ο μοναδικός μου λογαριασμός στο Instagram και στο Facebook», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όλους να μην εμπιστεύονται ύποπτα προφίλ.

