Θύμα χάκερ η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη: «Δεν θέλω να ξέρω ποιος ήταν, πιστεύω στο καλό»

Θύμα κυβερνοεπίθεσης από χάκερ, σε επαγγελματικούς λογαριασμούς της στα social media έπεσε η γνωστή ψυχολόγος-ψυχαναλύτρια, Άννα Κανδαράκη, λόγω της οποίας σταμάτησε να έχει πρόσβαση σε αυτούς.

Όπως είπε η ίδια την ενημέρωσαν από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ότι η «επίθεση» ήταν στοχευμένη, αλλά η κα Κανδαράκη δεν επιθυμεί να μάθει ποιος χάκαρε τους λογαριασμούς της στα social media.

«Η αλήθεια είναι ότι ζορίστηκα, πέρασα άλλη μια δοκιμασία. Με πολύ κόπο είχα χτίσει αυτόν τον δίαυλο επικοινωνίας μαζί σας. Στεναχωρήθηκα, γιατί μου είπαν ότι ήταν στοχευμένο και με ρώτησαν αν θέλω να βρουν ποιος είναι.

Τους είπα ότι δεν με ενδιαφέρει, γιατί επιμένω να πιστεύω στο καλό που έχουμε μέσα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Ένα παράπονο με έπιασε. Που κάποιος θέλησε εσκεμμένα και στοχευμένα να χακάρει ένα λογαριασμό που μόνο καλό θέλει και προσπαθεί να κάνει. Από την άλλη δεν με νοιάζει ποιος θέλησε να κάνει το κακό.

Πιστεύω και θα συνεχίζω να πιστεύω στο καλό που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι. Που έχουμε μέσα μας. Και μόνο αυτό με αφορά. Και μόνο αυτό να αφορά και εσάς .

Γιατί είναι πολλοί οι καλοί εκεί έξω. Μη χάνετε ούτε μια τόση δα στιγμούλα σας για το κακό. Το λέω σε εσάς να το ακούω και εγώ. Και ξέρω ότι πολλοί εκεί έξω, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά, θα προωθήσουν αυτό τον λογαριασμό με repost , να το μάθουν και άλλοι.

Θα τα λέμε λοιπόν από δω από εδώ και πέρα. Είμαι εδώ και σας ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι είστε και εσείς. Την αγάπη μου», σημείωσε η Άννα Κανδαράκη στη λεζάντα του βίντεο που ανέβασε στο νέο της προφίλ στο Instagram.