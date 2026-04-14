Θύμα ληστείας ο Σπύρος Μαρτίκας: Του ζήτησε βοήθεια και του έκλεψε το κινητό

Θύμα κλοπής έπεσε ο Σπύρος Μαρτίκας στο φαρμακείο που διατηρεί στον Πειραιά. Ένας άνδρας εμφανίστηκε ως πελάτης ζητώντας ένα πασχαλινό πακέτο και βρήκε την ευκαιρία να κλέψει το κινητό του Σπύρου Μαρτίκα.

Το περιστατικό συνέβη την Μ. Πέμπτη όπου υπήρχε μεγάλη προσέλευση στο φαρμακείο λόγω της προσφοράς που υπήρχε.

Ο Σπύρος Μαρτίκας δημοσίευσε το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας όπου φαίνεται ο δράστης, ενώ έχει προχωρήσει σε μήνυση. «Μου ζήτησε πασχαλινό πακέτο και μου πήρε το κινητό πίσω από την πλάτη μου».

Διαβάστε ακόμα: Κεραυνοί Πέτρου Κωστόπουλου για Μαρτίκα: «Είναι κατάπτυστο και βαρεμένο αυτό που έκανε με τον Παντελίδη»

«Το πρόσωπό σου φαίνεται πεντακάθαρο. Θα σε βρω να το ξέρεις. Η Αστυνομία σε έχει ήδη. Δεν με νοιάζει το κινητό. Με νοιάζει η κίνηση που έκανες και μου αμαύρωσες αυτή τη φοβερή και άξια πολύτιμή μου μέρα. Δεν με νοιάζει καθόλου το κινητό. Καθόλου. Η κίνησή σου με νοιάζει. Θα σε βρω», λέει οργισμένος ο Σπύρος Μαρτίκας στο βίντεο που δημοσίευσε.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ανέφερε: «Δεν με νοιάζει το κινητό μου, είναι το θράσος του απέναντι στη βοήθεια, τη γενναιοδωρία που του έδειξε κάποιος, αυτό πρέπει να τιμωρηθεί». «Είναι το θράσος των απατεώνων. Δίνω ένα κινητό δώρο σε όποιον βοηθήσει να βρεθεί αυτός ο αλήτης»