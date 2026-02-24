Η Ύδρα ζει μέρες… Χόλιγουντ. Το νησί έχει αλλάξει όψη, μετατρέπεται σε μια πόλη άλλης εποχής και κάθε γωνιά του θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό. Ταμπέλες έχουν αφαιρεθεί, δρόμοι έχουν «γυρίσει» δεκαετίες και η καθημερινότητα των κατοίκων μοιάζει να έχει μπει σε μια παράλληλη πραγματικότητα.

Ανάμεσά τους και η Σταυρούλα, κάτοικος του νησιού, η οποία συμμετέχει ως κομπάρσος στα γυρίσματα.

Όπως λέει, η ατμόσφαιρα είναι πρωτόγνωρη: «Είναι πραγματικά Χόλιγουντ. Ζούμε όλοι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει».

Όταν τη ρωτήσαμε για τον ρόλο της και τι ακριβώς θα κάνει στην ταινία, ήταν ξεκάθαρη: «Πραγματικά δεν γνωρίζω κάτι, αλλά και λόγω του συμβολαίου δεν μπορώ να πω περισσότερα».

