Τι αποκάλυψε η κάτοικος – κομπάρσος για τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα

Η Ύδρα μεταμορφώνεται σε κινηματογραφικό σκηνικό για την ταινία με τον Μπραντ Πιτ, με τους κατοίκους να ζουν πρωτόγνωρες στιγμές.

Κομπάρσος στην ταινία του Μπραντ Πιτ
Κομπάρσος στην ταινία του Μπραντ Πιτ | Glomex / @mega
Η Ύδρα ζει μέρες… Χόλιγουντ. Το νησί έχει αλλάξει όψη, μετατρέπεται σε μια πόλη άλλης εποχής και κάθε γωνιά του θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό. Ταμπέλες έχουν αφαιρεθεί, δρόμοι έχουν «γυρίσει» δεκαετίες και η καθημερινότητα των κατοίκων μοιάζει να έχει μπει σε μια παράλληλη πραγματικότητα.

 

Ανάμεσά τους και η Σταυρούλα, κάτοικος του νησιού, η οποία συμμετέχει ως κομπάρσος στα γυρίσματα.

Όπως λέει, η ατμόσφαιρα είναι πρωτόγνωρη: «Είναι πραγματικά Χόλιγουντ. Ζούμε όλοι κάτι που δεν έχουμε ξαναζήσει».

Όταν τη ρωτήσαμε για τον ρόλο της και τι ακριβώς θα κάνει στην ταινία, ήταν ξεκάθαρη: «Πραγματικά δεν γνωρίζω κάτι, αλλά και λόγω του συμβολαίου δεν μπορώ να πω περισσότερα». 
 

