Τι είναι το «αλπικό διαζύγιο»: Η τάση χωρισμού που τρομάζει

Η φράση «Αλπικό Διαζύγιο» μετρά πάνω από 100 χρόνια, αλλά τελευταία αποκτά νέα διάσταση μέσα από ιστορίες που γίνονται γνωστές από τα social media φανερώνοντας πως μάλλον η συχνότητα τέτοιων εμπειριών είναι στην πραγματικότητα συχνότερη από ό,τι θα πίστευε κανείς.

Πίσω από το «αλπικό διαζύγιο» βρίσκονται πολλές ιστορίες εγκατάλειψης -σαν μια επικίνδυνη παραλλαγή του ghosting με την προσθήκη του υψόμετρου- που μπορεί να έχουν ακόμη και τραγικές συνέπειες.

Γυναίκες πρωταγωνίστριες σε ιστορίες εγκατάλειψης στη μέσα του πουθενά από τους συντρόφους τους, συνήθως σε κάποια πεζοπορική ή ορειβατική εκδρομή. Η ιστορία συνήθως πάει κάπως έτσι: μια εκδρομή με δείκτη δυσκολίας από ένα ζευγάρι που ενώ ξεκινούν δύο μαζί, μέχρι να κατέβουν είναι μονάδες.

Αυτό θα θύμιζε ενδεχομένως τους urban legends που συνοδεύουν και κάποια ελληνικά νησιά (σ.σ. αν πας διακοπές εκεί, γυρίζεις χωρισμένος) αν δεν ήταν σε μια δύσκολη εκ των πραγμάτων συνθήκη σε ένα βουνό και που πιθανότατα αυτός που εγκαταλείπεται -ο πιο άπειρος- δεν γνωρίζει και τον δρόμο ή τον έχουν «προδώσει» οι δυνάμεις του.

Γιατί ονομάζεται αλπικό διαζύγιο

Ο όρος «αλπικό διαζύγιο (alpine divorce) προέρχεται στην πραγματικότητα από ένα διήγημα του 1893 του Ρόμπερτ Μπαρ και αφορά ένα δυστυχισμένο ζευγάρι στις Άλπεις. Ο σύζυγος σχεδιάζει να σπρώξει τη γυναίκα του από την κορυφή, αλλά εκείνη τον προλαβαίνει, λέγοντάς του ότι τον έχει ήδη ενοχοποιήσει για φόνο πριν πηδήξει η ίδια.

Τι κρύβεται πίσω από μια τέτοια συμπεριφορά

Ένας σκληρός τρόπος για να τερματίσεις απότομα μια σχέση χωρίς να δώσεις εξηγήσεις ή ακόμα και ένα επίδειξη εξουσίας.

Η κουλτούρα της ζωής στη φύση συχνά εξιδανικεύει την υπέρβαση των ορίων και την αντοχή. «Υπάρχει μια έμφαση στη δύναμη, την ανεξαρτησία και τη στωικότητα που είναι βαθιά ριζωμένη στον τρόπο με τον οποίο διδάσκονται οι άνδρες να δίνουν σημασία σε αυτά τα χαρακτηριστικά», λέει ψυχοθεραπευτής στον Guardian. «Η αρρενωπότητα φαίνεται να παίζει ρόλο στο πώς εκδηλώνεται το “αλπικό διαζύγιο” στην πραγματική ζωή».

Το να περπατά κάποιος 30 μέτρα μπροστά από τη σύντροφό του επειδή βαριέται να περιμένει είναι απλώς αγένεια. Όμως το να μην φροντίζει σωστά κάποιον σε ένα περιβάλλον όπου δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του μπορεί να προκαλέσει πραγματική βλάβη. «Δυσκολεύομαι να δω πώς το να αφήνεις κάποιον σε επικίνδυνη κατάσταση δεν αποτελεί κακοποιητική συμπεριφορά, ειδικά αν γνωρίζεις τι κάνεις», αναφέρει ακόμα ο Ντόριελ Τζέικοβ.

Η ψυχολόγος Έμα Κένι λέει στο Metro: «Αν οι άνδρες όντως το κάνουν αυτό, όχι μόνο θέτουν τη σύντροφό τους σε απόλυτο κίνδυνο, αλλά της στέλνουν και ένα ισχυρό μήνυμα: “είσαι αναλώσιμη” και, ακόμη περισσότερο, “δεν με νοιάζει τι θα σου συμβεί”.»

Προσπαθώντας να κατανοήσει από πού μπορεί να προέρχεται μια τέτοια πρόθεση, η Emma θεωρεί ότι πρόκειται είτε για κάποιον που προσπαθεί να ασκήσει εξαναγκαστικό έλεγχο. Για παράδειγμα, έναν άνδρα που δεν θέλει να τερματίσει τη σχέση, αλλά θέλει να «δώσει ένα μάθημα» στη σύντροφό του.

Ή, προσθέτει, πρόκειται για κάποιον που πραγματικά βλέπει τη σύντροφό του ως σκουπίδι, τη θεωρεί αναλώσιμη και βρίσκει την κατάσταση αστεία.

Η ειδικός συνεχίζει: «Σε συναισθηματικό επίπεδο, και σε επίπεδο τραύματος, είναι ταπεινωτικό. Όμως οι κακοποιητές λατρεύουν να ταπεινώνουν τα θύματά τους.»