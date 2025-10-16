Τι είναι ο «κανόνας του πλυντηρίου» που ακολουθούν όσοι έχουν υψηλό EQ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βάλει κανείς τα πιάτα στο πλυντήριο. Για κάποιους, πρέπει να τοποθετούνται ανά μέγεθος, γι’ άλλους κοιτώντας προς τα έξω, ενώ για άλλους προς τα μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μπολ. Επίσης, τα μαχαιροπίρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο δοχείο με τη βάση προς τα πάνω ή προς τα κάτω; Για να μην αναφερθούμε στα ποτήρια - νερού, κρασιού και τις κούπες.

Οι απορίες δεν έχουν τέλος και, σύμφωνα με την ψυχολογία, ο «κανόνας του πλυντηρίου» παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων, αφού σε διδάσκει πώς να εξασκείς τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ).

