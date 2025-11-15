Τι είναι ο κωδικός «Super s» στα υφάσματα - Πώς «αποκαλύπτει» τη χρήση τους

Όσοι έχουν επιλέξει κάποιο ύφασμα ώστε να ράψουν ένα ρούχο, θα έχουν παρατηρήσει να αναγράφεται σε κάποιο σημείο ένας αριθμός συνοδευόμενος από το «Super s». Θα δουν δηλαδή, για παράδειγμα, να γράφει Super 120 s. Ουσιαστικά αυτός ο αριθμός φανερώνει την ποιότητα του υφάσματος. Για την ακρίβεια τη λεπτότητα της ίνας.

Το γράμμα προέρχεται από το «Super S» του συστήματος Super Wool και δείχνει πόσο λεπτές είναι οι ίνες που χρησιμοποιήθηκαν. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός πριν από το s, τόσο πιο λεπτές, πιο μαλακές και πιο «πολυτελείς» οι ίνες.

Παράλληλα αυτός ο αριθμός φανερώνει και για ποια χρήση είναι κατάλληλο το ύφασμα. Αν δηλαδή κάποιος θα ράψει ένα κοστούμι για καθημερινή χρήση ή αν θα το επιλέξει για ένα ένδυμα επίσημο με ελάχιστη χρήση.

Αντιστοιχίες για το Super s | sartorialistamsterdam.com

Πώς υπολογίζεται ο κωδικός «Super s»

Το πόσο «ευαίσθητο» είναι ένα ύφασμα μπορεί να το νιώσει κάποιος και με την αφή. Ωστόσο, ένας πολύ γενικός κανόνας αναφέρει πως:

Super 80s ή 100s: γερά, καθημερινά υφάσματα κοστουμιών.

Super 120s–150s: λεπτότερα, πιο σικ, κατάλληλα για καλό ράψιμο.

Super 180s–200s: τόσο λεπτά που γίνονται σχεδόν… φιλοσοφία. Πολύ ακριβά, πολύ ευαίσθητα.

Το σύστημα μετράει τη διάμετρο της ίνας σε μικρόμετρα. Για παράδειγμα, ένα Super 100s έχει ίνες γύρω στα 18,75 μικρόμετρα, ενώ ένα Super 150s πέφτει στα ~16 μικρόμετρα. Το «S» απλώς μαρτυρά το επίπεδο λεπτότητας.