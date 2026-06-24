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Το τι φοράς όταν κοιμάσαι, αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα σου, σύμφωνα με μελέτη

Πιτζάμες, φόρμες, εσώρουχα, προ-πολεμικά t-shirts ή τίποτα, μάλλον αποτελούν τις επικρατέστερες απαντήσεις στο ερώτημα «τι φοράς όταν κοιμάσαι;»

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ύπνος
Ύπνος | Shutterstock
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Πίστευες ποτέ, ότι οι στυλιστικές επιλογές που κάνεις για τον… ύπνο σου, μπορούν να μαρτυρήσουν στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς σου; Αν απάντησες «όχι», θα σου πω με σιγουριά πως πέφτεις έξω.

Κι όμως, το τι φοράμε όταν κοιμόμαστε, έχει τη δύναμη να αποκαλύψει πτυχές του εαυτού μας - τις οποίες μπορεί εμείς να μην έχουμε καν συνειδητοποιήσει. Και δεν πρόκειται για μια ακόμα θεωρία, αλλά για τεκμηριωμένες μελέτες, συνεπώς δώσε την πρέπουσα σημασία.

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