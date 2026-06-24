Το τι φοράς όταν κοιμάσαι, αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα σου, σύμφωνα με μελέτη

Πίστευες ποτέ, ότι οι στυλιστικές επιλογές που κάνεις για τον… ύπνο σου, μπορούν να μαρτυρήσουν στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς σου; Αν απάντησες «όχι», θα σου πω με σιγουριά πως πέφτεις έξω.

Κι όμως, το τι φοράμε όταν κοιμόμαστε, έχει τη δύναμη να αποκαλύψει πτυχές του εαυτού μας - τις οποίες μπορεί εμείς να μην έχουμε καν συνειδητοποιήσει. Και δεν πρόκειται για μια ακόμα θεωρία, αλλά για τεκμηριωμένες μελέτες, συνεπώς δώσε την πρέπουσα σημασία.

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