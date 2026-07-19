«Καμπανάκι» του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ακεραιότητα του Μουντιάλ: Η πρόταση στη FIFA για το 2030

Ισχυρότερο πλαίσιο διαφάνειας για το Μουντιάλ του 2030 ζητά το Συμβούλιο της Ευρώπης εκφράζοντας σοβαρούς προβληματισμούς για την ακεραιότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε τη FIFA με ανοιχτή επιστολή να συμβάλει στη δημιουργία αυτού του πλαισίου μέχρι την επόμενη διοργάνωση εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για πολιτικές επιρροές και διασυνδέσει της FIFA με στοιχηματικές.

«Η επόμενη κρίση έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει δύο ονόματα: χρήμα και εξουσία», έγραψε στην επιστολή του ο Αλέν Μπερσέ.

Σε αυτή επικαλείται την απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού του επιθετικού των Ηνωμένων Πολιτειών Φολαρίν Μπαλογκούν, έπειτα από πιέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, ασκήθηκαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και κάνει λόγο για κίνδυνο απάτης λόγω της συμφωνίας χορηγίας που υπέγραψε η FIFA με εταιρεία αγοράς προβλέψεων για το Μουντιάλ.

«Όταν οι κανόνες λυγίζουν υπό πίεση, κάθε αποτέλεσμα τίθεται υπό αμφισβήτηση» έγραψε ο Μπερσέ, αναφερόμενος στην άρση της υποχρεωτικής ποινής ενός αγώνα στον Μπαλογκούν ενόψει του αγώνα με το Βέλγιο για την πρόκριση στα προημιτελικά, τον οποίο οι Βέλγοι κέρδισαν με 4-1.

Ο Μπερσέ, ο οποίος έχει διατελέσει δύο φορές πρόεδρος της Ελβετίας, δήλωσε επίσης ότι «η πολιτική επιρροή έχει περάσει και στον αγωνιστικό χώρο», υποστηρίζοντας πως η απόφαση ελήφθη αφού αρχηγός κράτους επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA.

Τον Απρίλιο, η FIFA υπέγραψε συμφωνία χορηγίας ύψους περίπου 150 εκατ. δολαρίων με την εταιρεία αγορών πρόβλεψης ADI Predictstreet, η οποία είχε ιδρυθεί μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα με τη στήριξη επενδυτών από το Άμπου Ντάμπι. Παράλληλα, η FIFA έχει συνάψει και άλλες εμπορικές συμφωνίες με εταιρείες του χώρου των τυχερών παιχνιδιών για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η στοιχηματική αγορά προβλέψεων έχει δεχθεί κριτική, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να ευνοήσει πρακτικές εσωτερικής πληροφόρησης. Όπως σημείωσε ο Μπερσέ, στο ποδόσφαιρο επιτρέπει πονταρίσματα σε «στιγμές που ένας μόνο παίκτης μπορεί να προκαλέσει χωρίς να αλλάξει το σκορ».

«Είναι μια ανοιχτή πόρτα στην απάτη. Και αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο άνοιξε ακόμη περισσότερο αυτή την πόρτα», ανέφερε χαρακτηριστικά όπως γράφει το ESPN.

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Το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέφρασε δημόσια τις ανησυχίες του για τη FIFA, παρότι οι δύο πλευρές συνεργάζονται επίσημα από το 2018.

Όταν υπέγραψαν τη συμφωνία συνεργασίας, ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο είχε δηλώσει ότι οι δύο οργανισμοί μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, η ακεραιότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ωστόσο, η απόφαση της FIFA να άρει την τιμωρία του Αμερικανού Φολαρίν Μπαλογκούν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την UEFA, η οποία υποστήριξε ότι η υπόθεση έπληξε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου. Η FIFA δεν έχει ακόμη εξηγήσει επίσημα το σκεπτικό της απόφασης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, εξέφρασε ανησυχίες και για τη διαιτησία, τα ρατσιστικά περιστατικά εις βάρος ποδοσφαιριστών και την ολοένα μεγαλύτερη παρουσία του στοιχήματος στο ποδόσφαιρο.

Με το βλέμμα στο Μουντιάλ του 2030, που θα διεξαχθεί κυρίως σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, κάλεσε τη FIFA να ξεκινήσει άμεσα διάλογο για τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού πλαισίου διαφάνειας και ακεραιότητας, ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχα ζητήματα στο μέλλον.

