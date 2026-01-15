Τι να μην φορέσετε στο αεροπλάνο

Η προετοιμασία του ταξιδιού είναι σημαντική, από τις διαδρομές που θα ακολουθήσουμε μέχρι τις δραστηριότητες και τα εστιατόρια που θα φάμε. Μεγάλη σημασία, ωστόσο, έχει το τι θα βάλουμε στη βαλίτσα μας, αλλά και τα σωστά ρούχα που πρέπει να φορέσουμε στην πτήση μας.
Από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας μέσα στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο μέχρι τη σωστή κυκλοφορία του αίματος, τα ρούχα που επιλέγετε μπορούν να επηρεάσουν πολύ περισσότερα από το στιλ σας. Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν τι να αποφεύγουμε όταν πετάμε και τι να προτιμάμε για ένα πιο ασφαλές και άνετο ταξίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Η άγρια δολοφονία της Ρόζας Λούξεμπουργκ που χαρακτηρίστηκε «κοσμοϊστορικό» γεγονός
- Ελεονώρα Μελέτη: «Έχω υποστεί κακοποίηση, ήμουν απλά τυχερή» - Κατάθεση ψυχής στην Ευρωβουλή
- Youtuber βρήκε τη συνταγή της Coca-Cola, η οποία παρέμενε μυστική για 139 χρόνια
- Survivor: Διπλή αποχώρηση και η «βόμβα» Λιανού που ανατρέπει τα δεδομένα και μπορεί να «κάψει» παίκτη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.