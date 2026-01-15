Τι να μην φορέσετε στο αεροπλάνο

Η προετοιμασία του ταξιδιού είναι σημαντική, από τις διαδρομές που θα ακολουθήσουμε μέχρι τις δραστηριότητες και τα εστιατόρια που θα φάμε. Μεγάλη σημασία, ωστόσο, έχει το τι θα βάλουμε στη βαλίτσα μας, αλλά και τα σωστά ρούχα που πρέπει να φορέσουμε στην πτήση μας.

Από τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας μέσα στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο μέχρι τη σωστή κυκλοφορία του αίματος, τα ρούχα που επιλέγετε μπορούν να επηρεάσουν πολύ περισσότερα από το στιλ σας. Οι ειδικοί μας συμβουλεύουν τι να αποφεύγουμε όταν πετάμε και τι να προτιμάμε για ένα πιο ασφαλές και άνετο ταξίδι.

