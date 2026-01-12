Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν τρως πολλή ζάχαρη

Όλοι σχεδόν γνωρίζουν ότι η τακτική κατανάλωση υπερβολικής προστιθέμενης ζάχαρης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση, η πρόσληψη ζάχαρης παραμένει υψηλή -συχνά με τρόπους που δεν συνειδητοποιούμε καν. Γιατί οι περισσότεροι εξακολουθούν να τρώνε τόση πολλή προστιθέμενη ζάχαρη- παρά τις δεκαετίες προειδοποιήσεων;

Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Η ζάχαρη είναι παντού. Το μεγαλύτερο μέρος της ζάχαρης που τρώμε δεν είναι στα γλυκά- προστίθεται αθόρυβα στα ποτά και τα καθημερινά μας τρόφιμα.

