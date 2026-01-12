Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν τρως πολλή ζάχαρη

Όλοι σχεδόν γνωρίζουν ότι η τακτική κατανάλωση υπερβολικής προστιθέμενης ζάχαρης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2.
Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση, η πρόσληψη ζάχαρης παραμένει υψηλή -συχνά με τρόπους που δεν συνειδητοποιούμε καν. Γιατί οι περισσότεροι εξακολουθούν να τρώνε τόση πολλή προστιθέμενη ζάχαρη- παρά τις δεκαετίες προειδοποιήσεων;
Η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Η ζάχαρη είναι παντού. Το μεγαλύτερο μέρος της ζάχαρης που τρώμε δεν είναι στα γλυκά- προστίθεται αθόρυβα στα ποτά και τα καθημερινά μας τρόφιμα.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Χριστίνα Χαλιλοπούλου: «Ήμουν πάντα "η κόρη του γύφτου" για τους μη τσιγγάνους»
- Αγρότες: Άρχισαν τα «παρατράγουδα» λίγο πριν τη συνάντηση - Ένταση με αφορμή τις επιτροπές
- Σλοβάκος δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση αλλά υπουργοί τον κατηγορούν - «Φταίνε οι δηλώσεις του»
- Ξέσπασε σε κλάματα η Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Είμαι σε σοκ» - «Μου μίλησε λες και είμαι το τελευταίο σκουπίδι»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.