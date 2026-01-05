Τίμοθι Σαλαμέ: Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση στην Κάιλι Τζένερ - «Σε αγαπώ»

Δημόσια εξομολόγηση αγάπης στην αγαπημένη του, Κάιλι Τζένερ, πραγματοποιήσε ο ηθοποιός Τίμοθι Σαλαμέ, εκφράζοντας την ευγνομωσύνη του για την στήριξη της, ενόψει της βράβευσης του για Α’ Ανδρικό Ρόλο για την ταινία Marty Supreme στα Critics’ Choice Awards 2026.
Ο ηθοποιός, μετά την ανακοίνωση του ονόματός του, ανέβηκε στη σκηνή προκειμένου να παραλάβει το βραβείο, και αφού ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες και την οικογένειά του, θέλησε να αναφέρει και λίγα λόγια για την σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στο κοινό, συγκινημένη.
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ είπε χαρακτηριστικά για την Κάιλι Τζένερ: «Και τέλος, θα πω απλώς ένα ευχαριστώ στη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ».
Η Κάιλι Τζένερ φανερά συγκινημένη, την ώρα που την έδειχνε η κάμερα φαινόταν να λέει με τη σειρά της: «Κι εγώ σ’ αγαπώ».
