Την Παρασκευή η κηδεία του Μιχάλη Μόσιου - Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.
Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του, γνωστού στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του «Ταμτάκου», έκανε γνωστή ο γιος του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με νέα δημοσίευσή του ενημέρωσε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί στο Κοιμητήριο Βύρωνα.
Παράλληλα, η οικογένεια απηύθυνε μια συγκινητική παράκληση, ζητώντας αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρεά στη φιλοζωική οργάνωση «Adopt a Paw Today», τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του εκλιπόντος.
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«Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του», ανέφερε ο γιος του ηθοποιού στην ανάρτησή του, ευχαριστώντας παράλληλα όλους για τη συμπαράσταση και τη στήριξή τους αυτές τις δύσκολες στιγμές.
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