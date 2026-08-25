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Τίνα Μελισσαροπούλου: Θαλασσινές αγκαλιές με τη Μάρα Ζαχαρέα στην Πάρο - «Κάπως έτσι αποχαιρετάμε»

Η Τίνα Μελισσαροπούλου αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια φωτογραφία με τη φίλη και συνάδελφό της, Μάρα Ζαχαρέα, από τις διακοπές τους στην Πάρο.

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Τίνα Μελισσαροπούλου - Μάρα Ζαχαρέα
Τίνα Μελισσαροπούλου - Μάρα Ζαχαρέα | Instagram / tinamess
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Την καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Τίνα Μεσσαροπούλου, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφία από τις βουτιές της στην Πάρο, το πρωί της Δευτέρας 24 Αυγούστου.

Η δημοσιογράφος δημοσίευσε μια φωτογραφία μαζί με τη φίλη και συνάδελφό της, Μάρα Ζαχαρέα, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένες μέσα στη θάλασσα, αποχαιρετώντας την Πάρο, όπου πέρασαν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

«Και κάπως έτσι αποχαιρετάμε και εμείς σιγά σιγά…», έγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου στη δημοσίευσή της. Παράλληλα, απευθυνόμενη στη Μάρα Ζαχαρέα, πρόσθεσε: «Και του χρόνου φίλη μου με υγεία».

Ανάρτηση Μελισσαροπούλου
Instagram / tinamess

 

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