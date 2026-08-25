Το reunion για το Ταμείο Ανάκαμψης, το γεύμα Πιερρακάκη - Παπασταύρου και η παρουσίαση με τη VDL

Μπορεί να μεσολάβησαν οι καλοκαιρινές διακοπές και αρκετοί από το υπουργικό συμβούλιο να ήταν αρκετά μαυρισμένοι, ο Μητσοτάκης όμως δεν σχολίασε τις εμφανίσεις κατά τη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση και μόλις έκλεισαν οι κάμερες από την εισαγωγή του πέρασε απευθείας στην παρουσίαση του τι έχει γίνει και τι μένει να γίνει μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Πάντως, τιμής ένεκεν, οργάνωσε και ένα σχετικό reunion, καθώς κάλεσε να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης όσους διαχειρίστηκαν το ταμείο από την εκκίνηση του.

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Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν λοιπόν ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Αλέξης Πατέλης, ο Δημήτρης Σκάλκος, ενώ στο Μαξίμου ήταν ο Μιχάλης Αργυρού που είναι τώρα ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού.

Οι προσκεκλημένοι μίλησαν μετά τις παρουσιάσεις από τον Νίκο Παπαθανάση και τον Άκη Σκέρτσο και επεσήμαναν ότι τίποτε από όσα έγιναν με όπλο το Ταμείο δεν ήταν αυτονόητα όταν ξεκινούσε η διαπραγμάτευση το 2020.

Παρουσίαση με την VDL

Μαθαίνω ότι από τον Οκτώβριο και μετά θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης όλων όσων έγιναν και έτρεξαν με το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς ωφελήθηκαν σημαντικές πτυχές της οικονομίας, αλλά και παραγωγικοί κλάδοι, από τους πόρους που εισέρρευσαν και θα εισρεύσουν.

Μάλιστα είναι πιθανό σε αυτή την εκδήλωση να είναι παρούσα και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν -για τους φίλους VDL- που αναμένεται να κάνει σχετικό τουρ στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το γεύμα Πιερρακάκη - Παπασταύρου

Μετά το υπουργικό ο Πιερρακάκης και ο Παπασταύρου αναχώρησαν μαζί από το Μαξίμου, κατευθυνόμενοι στο εστιατόριο Athenee που έχει γίνει στέκι του υπουργού Οικονομικών.

Με ένα lunch εργασίας οι δύο κορυφαίοι υπουργοί συζήτησαν, μεταξύ άλλων και για τα μέτρα της ΔΕΘ, καθώς το πακέτο περιλαμβάνει σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις που γίνονται εφικτές λόγω της ενεργοποίησης της ρήτρας διαφυγής.

Το πακέτο είναι περίπου 1+ δισ. για τα επόμενα τρία χρόνια, ήτοι κάτι λιγότερα από 400 εκ. κατ’ έτος και εκκρεμούσε η συζήτηση για τις κατευθύνσεις που πρέπει να δοθούν.

Κλιμάκια στους νομούς της Μακεδονίας

Μιας και η κυβέρνηση κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, όπως φάνηκε και από την εισήγηση του Μητσοτάκη στο Υπουργικό, ο γραμματέας της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης κλειδώνει ως και σήμερα τη σύνθεση των κλιμακίων που θα αλωνίσουν την άλλη εβδομάδα όλους τους νόμους της Μακεδονίας.

Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, σε κάθε νομό της ανατολικής, της κεντρικής και της δυτικής Μακεδονίας θα βρίσκεται κάθε μέρα ένας υπουργός ή υφυπουργός.

Η λογική φέτος δεν είναι να καταγράψουν προβλήματα, όπως τις άλλες χρονιές, αλλά να παρουσιάσουν θετικές ειδήσεις που αφορούν τον κάθε νομό, ώστε να φανούν τα κυβερνητικά παραδοτέα, στη βάση των υπεσχημένων.