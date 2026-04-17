Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την εισαγωγή του Γιώργου Μυλωνάκη στο νοσοκομείο

Η Τίνα Μεσσαροπούλου έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram από τη στιγμή που ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης εισήχθη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά το σοβαρό εγκεφαλικό από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη προχθές Τετάρτη (15/4) κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο story που ανέβασε η Τίνα Μεσσαροπούλου βλέπουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου στο οποίο ο πρωθυπουργός έδειξε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento και είπε:

«Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. "Σοκ και δέος με Μυλωνάκη, φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδόσταυρων.

Φέρεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού να μιλάει για διάφορα ζητήματα για το πώς θα καλυφθεί μία υπόθεση απίστευτη με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα".

Είδα τον Γιώργο τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και τα κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση, την οποία έκανε.

Έχετε αναλογιστεί, όμως, ποτέ το ψυχολογικό βάρος, στο οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλιότητες;».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό με την Τίνα Μεσσαροπούλου συνεχώς στο πλευρό του.

Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, «ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».