Τομ Χανκς - Ρίτα Γουίλσον: Το δωμάτιο του σπιτιού που έχει κάνει τον γάμο τους να κρατήσει

Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο να κρατήσει ένας γάμος για πολλά χρόνια πόσο μάλιστα για τους σταρ του Χόλιγουντ αφού στην πράξη έχει φανεί ότι οι γάμοι που άντεξαν στον χρόνο είναι μετρημένοι στα δάκτυλα των χεριών.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο γάμος του Τομ Χανκς (Tom Hanks) με τη Ρίτα Γουίλσον (Rita Wilson) που μετράει 38 χρόνια με το ζευγάρι να έχει αποκτήσει δύο παιδιά και πλέον και τρία εγγόνια, ενώ ο Τομ Χανκς είχε και άλλα δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του.

Σε συνέντευξή της στο People η Ρίτα Γουίλσον αποκάλυψε ποιο είναι το μυστικό που τους κρατάει ενωμένους: μοιράζονται το ίδιο μπάνιο.

«Εκεί βγάζεις τα πάντα. Εκεί "κατεβάζεις" όλη τη μέρα. Γελάς με αυτό που κάνεις. Τα πρωινά, σκέφτεσαι: "Τι θα κάνεις σήμερα; Πού θα είσαι; Τέλεια, σε θέλω εκεί"», είπε χαρακτηριστικά η Ρίτα Γουίλσον με την ίδια να παραδέχεται ότι ενώ είναι αστείο, είναι «πολύ αληθινό».

Επίσης είναι σημαντικό το ζευγάρι να έχει «κοινές αξίες». «Πρέπει να μπορείτε να επικοινωνείτε ο ένας στον άλλον τα πράγματα που αλλάζουν στη ζωή σας, καθώς επίσης τα πράγματα που παραμένουν τα ίδια, ώστε να εργάζεστε πάντα μαζί για το γενικότερο καλό», πρόσθεσε η Γουίλσον.

Μάλιστα, υπάρχει ένας χρυσός κανόνας που εφαρμόζουν με τον Τομ Χανκς και αυτός είναι ο ακόλουθος: «Ποτέ δεν πας για ύπνο θυμωμένος. Το είχα ακούσει αρκετά νωρίς και είχα σκεφτεί ότι "αυτό είναι πραγματικά πολύ καλό"».

«Δεν θέλεις να ξυπνάς το πρωί και να έχεις αυτό το παρατεταμένο συναίσθημα. Οπότε, ό,τι κι αν είναι, να το λύσεις πριν πας για ύπνο», είναι η συμβουλή της Ρίτα Γουίλσον.