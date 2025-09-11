Τομ Χόλαντ: «Σαν να έχω μια ολοκαίνουρια ταυτότητα» - Γιορτάζει 3,5 χρόνια «καθαρός» από αλκοόλ

Ο σταρ του Χόλυγουντ, Τομ Χόλαντ γιορτάζει 3,5 χρόνια νηφαλιότητας από το αλκοόλ και εξομολογείται πως έχει αλλάξει η ζωή του μετά από αυτή την απόφαση σε συνέντευξη που έδωσε στο «Esquire».

«Είναι λίγο σαν να έχω μια ολοκαίνουρια ταυτότητα», δήλωσε ο ηθοποιός, περήφανος για αυτήν την «νίκη».

Μιλώντας για την «Bero», την εταιρεία που έχει δημιουργήσει που λανσάρει μπίρα χωρίς αλκοόλ, ο Χόλαντ αναφέρει:

«Πηγαίνει πραγματικά καλά. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Κάθε μέρα κάνουμε μεγάλα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και μεγαλώνουμε καθημερινά - σκεφτόμαστε νέους τρόπους και καινοτόμες ιδέες για προϊόντα».

Ο ηθοποιός, ενθουσιασμένος για τα μελλοντικά πλάνα της επιχείρησής του δηλώνει ότι έχουν σχεδιάσει με τους συνεργάτες του «κάποια συναρπαστικά πράγματα που αναπτύσσουμε για τον χειμώνα αυτής της χρονιάς και το επόμενο καλοκαίρι, για τα οποία είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος»

Πριν λίγους μήνες, ο Τομ Χόλαντ, σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Men's Health» είχε ξαναμιλήσει για την περίοδο που ήταν εξαρτημένος από το αλκοόλ.

«Το πρόβλημά μου ήταν ότι έπινα ένα ποτό και ήμουν καλά και μετά συνέχιζα και υπερέβαινα τα όρια», είχε αναφέρει.

Αφορμή για να μπει στη διαδικασία να «κόψει μαχαίρι» το αλκοόλ στάθηκε η συμβουλή από τον δικηγόρο του που τον έβαλε σε σκέψεις.

«Ποτέ δεν θα ξυπνήσεις το πρωί μετά από μια έξοδο και θα εύχεσαι να είχες πιει», του είχε πει.

Τελικά πήρε αυτή την απόφαση μια μέρα του 2022, θέλοντας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Dry January, στο οποίο θα έκοβε το αλκοόλ για μόνο ένα μήνα.

Γρήγορα συνειδητοποίησε πως πρέπει να παρατήσει οριστικά αυτή την συνήθεια όταν όντας νηφάλιος σκέφτηκε πόσο είχε εισχωρήσει το αλκοόλ στην καθημερινότητα του.

«Κάθε Παρασκευή μετά τη δουλειά ήταν μια χαμένη μέρα: Ας μεθύσουμε και ας περάσουμε καλά. Δεν είχα κακές εμπειρίες, αλλά έπινα αρκετά ώστε να καταστρέψω την επόμενη μέρα μου», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

Πηγή: People