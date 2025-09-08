Γιώργος Μαζωνάκης: «Τον αγαπάμε, θα είμαστε δίπλα του» - Οι πρώτες δηλώσεις της αδερφής του

Για πρώτη φορά μετά την έξοδο του Γιώργου Μαζωνάκη από το Δρομοκαΐτειο, τοποθετήθηκε δημόσια η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη. Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, εξέφρασε την αγάπη και τη στήριξη της οικογένειας προς τον γνωστό τραγουδιστή, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Τον Γιώργο τον αγαπάμε, θα είμαστε δίπλα του όποτε κι αν μας χρειαστεί».

Όταν ρωτήθηκε τι μήνυμα θα ήθελε να του στείλει, η ίδια απάντησε λιτά αλλά με συγκίνηση: «Ότι τον αγαπώ, μόνο αυτό». Απέφυγε ωστόσο να επεκταθεί περαιτέρω σε προσωπικές λεπτομέρειες, λέγοντας: «Το σίγουρο είναι ότι όλα γίνονται με αγάπη και υπάρχει αγάπη και από τις δύο πλευρές».

Η Μαρία Μαζωνάκη επιβεβαίωσε ότι έχει επικοινωνήσει αρκετές φορές με τον αδελφό της, χωρίς όμως να θελήσει να μπει σε λεπτομέρειες, δηλώνοντας: «Αρκετές φορές, αλλά ας μην το συζητάμε».

Παράλληλα, εξέφρασε την ανυπομονησία της να τον δει ξανά στο μουσικό σόου The Voice, ενώ ανέφερε πως οι σχέσεις με την άλλη αδελφή τους, Βάσω, παραμένουν αρμονικές. Όταν ερωτήθηκε αν η πρόσφατη περιπέτεια του Γιώργου έχει επηρεάσει τους γονείς τους, η Μαρία προτίμησε να μην κάνει κάποιο σχόλιο.