«Τον λατρεύω»: Η Χάρις Αλεξίου αποθεώνει τον ΛΕΞ – Το άγνωστο τηλεφώνημα και η ατάκα που έγραψε ιστορία

Μια μουσική συνάντηση που συζητήθηκε όσο λίγες και ένωσε δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Η σπουδαία Χάρις Αλεξίου βρέθηκε καλεσμένη στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» και, μεταξύ άλλων, μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τη συνεργασία της με τον ράπερ ΛΕΞ, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες από τη γνωριμία τους.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, τονίζοντας μάλιστα πως η ίδια έκανε το πρώτο βήμα για να βρεθούν μαζί στο στούντιο.

Όπως εξήγησε η ίδια, όλα ξεκίνησαν από δική της πρωτοβουλία:

«Εγώ τον ζήτησα τον ΛΕΞ και χάρηκα πάρα πολύ. Του είπα: "Έχω γράψει ένα τραγούδι που θέλω να στο στείλω να το ακούσεις, μήπως θες και εσύ να γράψεις κάτι απάνω και να το κάνουμε παρέα"».

Ο γνωστός ράπερ άκουσε το κομμάτι που του έστειλε, αλλά και το τραγούδι της «Μεγάλωσα», και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική και γεμάτη σεβασμό, κερδίζοντάς την αμέσως.

«Μου λέει: "Κυρία Χαρά" –Χαρά με λέει– "δεν ήξερα ότι έχετε κάνει κι αυτό, αλλά σας αγαπάω πολύ και σας αγαπάει και η μαμά μου πολύ"», αποκάλυψε η τραγουδίστρια, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Τον ΛΕΞ τον λατρεύω».

Η συνεργασία τους δούλεψε απόλυτα οργανικά. Πάνω στο αρχικό υλικό της Χάρις Αλεξίου έγιναν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για να χωρέσει ο κόσμος του ΛΕΞ. «Του έστειλα λοιπόν το τραγούδι που είχα γράψει, αφαιρέσαμε κάποιους στίχους και εκείνος έβαλε δικά του», ανέφερε η ίδια.

Όσο για την προσωπική τους επαφή; Η Χάρις Αλεξίου στάθηκε στον χαρακτήρα του ράπερ, καταλήγοντας: «Συναντηθήκαμε, αγαπηθήκαμε. Είναι πολύ ωραίο άτομο».