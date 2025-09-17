Τουμασάτου και Μελέτη έπαιξαν «μποξ» στα social media: «Πόσοι Χίτλερ μαζεύτηκαν;»

«Φωτιά» έχουν πάρει τις τελευταίες ώρες τα social media, λόγω λεκτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ελεονώρα Μελέτη και τη Μαριάννα Τουμασάτου. Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση της ηθοποιού στη συνέντευξη που έδωσε στη Μαντώ Γαστεράτου για την κυβέρνηση και τους χειρισμούς της.

«Δεν μπορώ να δεχτώ την ελληνική κυβέρνηση που δέχεται αυτά που δέχεται. Δεν μπορώ να δεχτώ τον Τραμπ, που σκοτώνονται τώρα κάτω εκεί. Έβγαλε την εθνοφρουρά, έβγαλε το Ναυτικό.

Και λες, τι έγινε ρε παιδιά; Πόσοι Χίτλερ μαζεμένοι σε έναν πλανήτη; Πάτε λίγο στη σειρά να δούμε ποιον θα πρωτο-σκοτώσουμε να ησυχάσουμε», σχολίασε η Μαριάννα Τουμασάτου στο διαδικτυακό vidcast «50 λεπτά» που παρουσιάζει η Μαντώ Γαστεράτου.

Η απάντηση Μελέτη στην Τουμασάτου

Και συνέχισε «Γι’ αυτό σου λέω, θεωρώ ότι ακόμα και τα εμβόλια έχουν φέρει στην επιφάνεια τον χειρότερο εαυτό του καθενός. Γιατί χτυπάνε το νευρικό σύστημα και νομίζω ότι και αυτά ακόμα κάνουν ζημιά. Έχω θυμό πολύ. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνω. Θα αρχίσω τα φάρμακα».

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram από τη Γαστεράτου, και αφού το είδε η Ελεονώρα Μελέτη, είχε να πει: «Η δικαιοσύνη που θέλει και οραματίζεται η κ. Τουμασάτου, θα έρθει με το να βάλει στη σειρά αυτούς που δεν της αρέσουν για να δει ποιον θα πρωτοσκοτώσει;

Και ειπώνεται αυτό σήμερα, μετά από την κοινωνική πόλωση που έχει προκαλέσει η δολοφονία ενός πολιτικού προσώπου (Τσάρλι Κερκ); Το μήνυμα σε όλο αυτό;».

Φυσικά η ανταπάντηση από τη Μαριάννα Τουμασάτου δεν άργησε: «Πότε ξεκινήσαμε τους πληθυντικούς;

Α) Τα λόγια έχουν ειπωθεί πριν από την απαράδεκτη δολοφονία και

Β) Θα ήμουν σίγουρη ότι μπορείς να ξεχωρίσεις τον τρόπο που εκφράζεται κάποιος! Καλή συνέχεια! Θα παραμείνω να κρίνω αυτήν την κυβέρνηση όσο συνεχίζει να αποδέχεται με τις πράξεις της το Ισραήλ, όσο θα κλείνει υποθέσεις όπως τα Τέμπη με συνοπτικές διαδικασίες, όσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προσφέρει Φεράρι και η λίστα είναι μακριά! Σε φιλώ!».