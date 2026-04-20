Τούνη: «Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μη σε σκεφτώ» - Η ανάρτηση για την απώλεια της μητέρα της

H Ιωάννα Τούνη ανέβασε μια συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια της μητέρας της, με αφορή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από τον θάνατό της.

Ιωάννα Τούνη | (Instagram @j.touni)
Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο της μητέρας της Ιωάννας ΤούνηΤάνια, με την ίδια να προχωρά σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer εξακολουθεί να την σκέφτεται καθημερινά, όπως είπε, ενώ δημοσίευσε μια αγαπημένη τους κοινή φωτογραφία από όταν ήταν μικρή.

«Πέρασαν κιόλας 4 χρόνια… Κι όμως, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα που να μη σε σκεφτώ μανούλα. Όσοι έχετε τη μαμά σας δίπλα σας, αγαπήστε τη λίγο παραπάνω σήμερα. Πείτε της ένα σ’ αγαπώ χωρίς λόγο. Αγκαλιάστε τη λίγο πιο σφιχτά. Είστε πραγματικά τυχεροί!», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για την μητέρα της | Instagram / @j.touni

 

Υπενθυμίζεται πως η μητέρα της έχασε τη ζωή της μετά από μια επώδυνη μάχη με τον καρκίνο. Η Ιωάννα Τούνη δεν έχει διστάσει στο παρελθόν να μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο, περιγράφοντας τις δυσκολίες που βίωσαν μαζί, αλλά και τη δύναμη που χρειάστηκε για να σταθεί δίπλα της μέχρι το τέλος.

 

