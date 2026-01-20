Τούνη για revenge porn: «Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου, να κλαίγαμε μαζί»

Σε μία συγκινητική ανάρτηση, η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη, ενόψει της δίκης για την υπόθεση revege porn, που θα συνεχιστεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, θυμήθηκε τη μητέρα της, την οποία έχει χάσει.

Η Influencer μοιράστηκε μία εικόνα από το σπίτι της με μία φωτογραφία από την παιδική της ηλικία στην αγκαλιά της μητέρας της, να διακρίνεται πάνω σε ένα τραπεζάκι.

«Σε λίγες ημέρες είναι η δίκη. Είμαι πολύ στρεσαρισμένη και κενή πάλι. Μακάρι να ήταν εδώ η μαμά μου να κλαίμε αγκαλίτσα. Αν έχεις τη μαμά σου στη ζωή σου, νιώσε λίγο πιο τυχερή σήμερα. Και δώσε της μια μεγάλη αγκαλιά και φιλί από εμένα», έγραψε στην ανάρτησή της η κα Τούνη.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη για τη μητέρα της | Instagram - j.touni