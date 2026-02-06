Τραϊάνα Ανανία: «Είχα δει σε διαλογισμό την πανδημία»

Μενού

Η Τραϊάνα Ανανία αποκάλυψε πως προβλέπει καταστάσεις ή βλέπει οράματα όταν κάνει διαλογισμό ή όταν έχει πυρετό.

Τραϊάνα Ανανία | SKAI@GLOMEX
Η Τραϊάνα Ανανία παραχώρησε συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι είχε δει «ότι θα έρθει ο κορονοϊός». 

Όλα ξεκίνησαν όταν στην εκπομπή του ΣΚΑΙ, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον διαλογισμό που έκανε. 

 

«Περνάω καλά όταν είμαι άρρωστη, στον πυρετό μου βλέπω πράγματα που δεν βλέπω αλλιώς. Δεν σε κοροϊδεύω, όταν είμαι στα 37,5-38 στα δέκατα βλέπω οράματα και διάφορα ωραία και κακά πράγματα αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Δηλαδή έχω υλικό όταν αρρωσταίνω. Καταλαβαίνω, επίσης, ότι το σώμα μου αποτοξινώνεται όταν αρρωσταίνω και δεν πάω κόντρα σε αυτό. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την περνάει ένα σώμα κάθε τόσο, είναι λυτρωτική και καλή για το σώμα», δήλωσε. 

Και στη συνέχεια αποκάλυψε: ««Το πιο περίεργο πράγμα που είχα δει ήταν ότι θα γίνει πανδημία. Το είχα δει σε διαλογισμό. Δεν ήμουν μόνη, ήμουν με άλλους. Καταλάβαιναν όλοι ότι θα γίνει γιατί το συζητήσαμε. Οι γονείς μου το ξέρουν και έχουν αρχίσει να εκπαιδεύονται σε αυτό σιγά σιγά. Επειδή είναι μεγάλοι άνθρωποι, παλιά τα έβλεπαν τρέλες όλα αυτά. Τώρα όμως που βγαίνουν με παίρνουν στα σοβαρά» κατέληξε η Τραϊάνα Ανανία.

