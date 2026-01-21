Τραϊάνα Ανανία: «Έχω κακοποιηθεί από κοντινό οικογενειακό πρόσωπο - Οι γονείς μου με ρωτούσαν αν τα θυμάμαι καλά»

Η Τραϊάνα Ανανία ήταν καλεσμένη χθες Τρίτη (20/1), στην εκπομπή «Real View» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην κακοποίηση που υπέστη από πολύ κοντινό οικογενειακό πρόσωπο σε ηλικία μόλις πέντε ετών, εξηγώντας πως ακόμα και οι γονείς της αμφισβήτησαν όσα τους είπε.

«Εγώ έχω κακοποιηθεί από ένα πολύ κοντινό οικογενειακό πρόσωπο.

Την πρώτη φορά που πήγα και το είπα στους γονείς μου ήμουν 22 χρονών, εξέλαβα αυτήν την "πόρτα", διότι αυτομάτως αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παραδεχτούν ότι δεν ήταν σωστοί γονείς, ότι δεν είχαν σωστή κρίση κι ότι μάλλον κάτι λάθος πιστεύω, γιατί θα έπρεπε να καθαιρέσουν αυτόν τον άνθρωπο από εκεί που τον είχαν στο μυαλό τους και στην καρδιά τους», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός.

«Οπότε άρχισαν να μου κάνουν περίεργες ερωτήσεις. Με ρωτούσαν αν τα θυμάμαι καλά. Εγώ ήμουν 4-5 χρονών όταν έγινε.

Ακόμα κι αυτή η γνωστική ασυμφωνία από έναν πολύ κοντινό σου άνθρωπο που είσαι το παιδί του, μπορεί να συμβεί, γιατί εκείνη τη στιγμή αυτό το νοητικό που έχει φτιάξει για την προσωπικότητά του και το πόσο καλός γονέας είναι, αυτομάτως κινδυνεύει και δεν είναι έτοιμος ο καθένας να το δουλέψει αυτό», κατέληξε η Τραϊάνα Ανανία.