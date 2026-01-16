Τραϊάνα Ανανία: «Μακάρι να μπορούσα να μπω ανοιχτά σε αυτή τη διαμάχη και να πω ποιος είναι»

Η Τραϊάνα Ανανία αποκάλυψε χθες Πέμπτη (15/1) στη Super Κατερίνα ότι πέρσι διάσημος τραγουδιστής δεν την πήρε στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε επειδή «δεν θα μπορούσε να κάνει μαζί της όσα θα ήθελε», όπως είπε χαρακτηριστικά και το βράδυ σε event που έδωσε το «παρών», οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν σχετικά με το θέμα με την ίδια να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν λέει δημόσια το όνομά του.

Διαβάστε επίσης - Χούλιο Ιγκλέσιας: «Δεν κακοποίησα καμία γυναίκα» - Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Ισπανό σταρ

Αναλυτικότερα στη Super Κατερίνα, η γνωστή ηθοποιός και τραγουδίστρια είπε χαρακτηριστικά:

«Εμένα πέρυσι με πήγε ένας ατζέντης σε μια οντισιόν σε έναν πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, μεγάλο - και ηλικιακά - τραγουδιστή με 800 δισκογραφίες. Τον ακούμε όλοι κάθε μέρα αυτόν τον άνθρωπο. Πήγα στην οντισιόν. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να δουλέψει μαζί μου γιατί δεν είχε καταλάβει ότι είμαι εγώ, η Τραϊάνα.

Και μετά, ενώ με ήθελε, είπε ότι "εγώ αυτή δεν θα την πάρω γιατί αν της κάνω κάτι, θα το μάθει το Πανελλήνιο". Το είπε στον άνθρωπο που με πήγε στην οντισιόν».

«Έκανα μία έρευνα και έμαθα ότι αυτός ο άνθρωπος επιλέγει τραγουδίστριες που δεν τις ξέρει κανείς και δεν έχουν δύναμη να έρθουν στην Καινούργιου και να πουν το πρόβλημά τους και τις διώχνει νύχτα επειδή δεν του κάνουν τα θελήματα. Εγώ αυτό το έμαθα μετά.

Πήρα πέντε τηλέφωνα και μου έλεγαν, "καλά, ρε συ Τραϊάνα, δεν ήξερες γι’ αυτόν;"», πρόσθεσε η ίδια.

Χθες (15/1) βράδυ όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με το όλο θέμα, η Τραϊάνα Ανανία απάντησε:

«Εγώ είχα εντελώς άλλη γνώμη για τον συγκεκριμένο τραγουδιστή στον οποίο αναφέρθηκα. Πραγματικά μακάρι να μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαμάχη ανοιχτά και να πω ποιος είναι. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχω τη δύναμη την οικονομική να το κάνω.

Εμένα προσωπικά, ήταν πολύ συγκεκριμένη και ιδιαίτερη η περίπτωση γιατί στην οντισιόν δεν με κατάλαβε ποιά είμαι, επειδή είναι και μεγάλος άνθρωπος,

Όταν λοιπόν ήρθε πιο κοντά και κατάλαβε ποιά είμαι, τότε κατάλαβε ότι μαζί μου δεν μπορεί να κάνει αυτό που θα ήθελε να κάνει.

Δεν έφτασα δηλαδή εγώ στο σημείο να περάσω κάτι τέτοιο διότι αυτός κατάλαβε ότι εγώ είμαι σχετικά γνωστή και έχω ένα βήμα και δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μου».