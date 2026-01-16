Χούλιο Ιγκλέσιας: «Δεν κακοποίησα καμία γυναίκα» - Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Ισπανό σταρ

Ο δημοφιλής Ισπανός τραγουδιστής, Χούλιο Ιγκλέσιας, κατήγγειλε τις «εντελώς ψευδείς κατηγορίες» σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης σχετικά με καταγγελίες δύο πρώην υπαλλήλων του, που του επιρρίπτουν σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων.

«Αρνούμαι ότι κακοποίησα, εξανάγκασα ή δεν σεβάστηκα οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι απολύτως ψευδείς και με θλίβουν βαθιά», έγραψε ο τραγουδιστής στο Instagram, στην πρώτη του αντίδραση από τότε που δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση την Τρίτη.

«Με βαθιά θλίψη απαντώ στις κατηγορίες. Δεν έχω νιώσει ποτέ τέτοια κακία, αλλά εξακολουθώ να έχω τη δύναμη για να ενημερώσω τους ανθρώπους για όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο σοβαρή κατηγορία», πρόσθεσε.

Χούλιο Ιγκλέσιας - Η απάντηση στις κατηγορίες

«Δεν μπορώ να ξεχάσω τόσους αγαπημένους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα στοργής και αφοσίωσης. Βρήκα μεγάλη παρηγοριά σε αυτούς», κατέληξε στο μήνυμα, το οποίο καταλήγει με μια αναπαραγωγή της υπογραφής του.

Διαβάστε ακόμα: Λάκης Γαβαλάς: «Εγώ που δουλεύω 50 χρόνια δεν μπορώ να έχω 85.000 για να ταξιδέψω άνετα;»

Μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2021, ο Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορείται για «επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση» εις βάρος της Λόρα και της Ρεμπέκα (ψευδώνυμα), τότε ηλικίας 22 και 28 ετών, και ότι τις υπέβαλε επίσης σε κακοποιητικές συνθήκες εργασίας στις κατοικίες του στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες, όπως κατήγγειλαν την Τετάρτη οι οργανώσεις Women's Link Worldwide και η Διεθνής Αμνηστία, οι οποίες υποστηρίζουν τις δύο πρώην υπαλλήλους.

Με αφορμή τις καταγγελίες, στο διαδίκτυο κυκλοφορεί ξανά ένα παλιό βίντεο από συνέντευξη του Χούλιο Ιγκλέσιας σε κανάλι το 2004, στο οποίο ο τραγουδιστής φαίνεται να φιλάει στο στόμα την παρουσιάστρια, Σουσάνα Χιμένες, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Στην καταγγελία που υπέβαλαν στις 5 Ιανουαρίου οι δύο γυναίκες στα ισπανικά δικαστήρια αναφέρονται κυρίως σε «πράξεις "που ενδέχεται να συνιστούν το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την επιβολή καταναγκαστικής εργασίας και δουλείας", "παραβιάσεις της σεξουαλικής ελευθερίας και ακεραιότητας, όπως η σεξουαλική παρενόχληση", καθώς και σε επίθεση και ξυλοδαρμό και καταπατήσεις των δικαιωμάτων των εργαζομένων», δήλωσαν οι οργανώσεις.