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Τρεις «τεμπέλικες» συνήθειες που έχουν συχνά οι ευφυείς άνθρωποι, σύμφωνα με έρευνες

Όσα συνηθίζουμε να θεωρούμε ένδειξη αδιαφορίας ή έλλειψης προσπάθειας, μπορεί τελικά να κρύβουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και διαχείρισης της ενέργειας.

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Οι περισσότεροι έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μας για το πώς μοιάζει ένας ευφυής άνθρωπος. Είναι οργανωμένος, παραγωγικός, διαρκώς απασχολημένος και πάντα ένα βήμα μπροστά από τους άλλους.

Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει ότι η ευφυΐα δεν συνδέεται απαραίτητα με τη διαρκή προσπάθεια ή την ασταμάτητη δραστηριότητα.

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