Τρεις «τεμπέλικες» συνήθειες που έχουν συχνά οι ευφυείς άνθρωποι, σύμφωνα με έρευνες

Οι περισσότεροι έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό μας για το πώς μοιάζει ένας ευφυής άνθρωπος. Είναι οργανωμένος, παραγωγικός, διαρκώς απασχολημένος και πάντα ένα βήμα μπροστά από τους άλλους.
Ωστόσο, η επιστήμη δείχνει ότι η ευφυΐα δεν συνδέεται απαραίτητα με τη διαρκή προσπάθεια ή την ασταμάτητη δραστηριότητα.
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