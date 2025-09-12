Τρελάθηκε με τη φωνή της Άννας Βίσση Ισπανός YouTuber και φαν της Σάττι: «Είμαι σε σοκ»

Την Άννα Βίσση «ανακάλυψε» ο Lavadom, ο Ισπανός Youtuber τον οποίο γνώρισε το ευρύ κοινό στην Ελλάδα πριν δύο χρόνια όταν αποδείχθηκε τρελός φαν της Μαρίνας Σάττι και του τραγουδιού «Zari» με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2023.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube, είχε δεχθεί πολλά μηνύματα από φαν που τον παρότρυναν να ακούσει ένα τραγούδι της «απόλυτης» και να αντιδράσει.

Ο Lavadom δεν τους χάλασε το χατίρι και έβαλε να ακούσει το «Τρένο» με τον ίδιο να του αρέσει από την αρχή το τραγούδι, ενώ στην πορεία έδειξε να τα «χάνει» με τη φωνή της Άννας Βίσση.

«Θέλω να πάρω ένα τρένο για την Ελλάδα και να επισκεφτώ την Άννα Βίσση. Πού είναι το τρένο μου για την Ελλάδα;», αναρωτήθηκε ο YouTuber αφού googlαρε τι σημαίνει η λέξη «Τρένο», ενώ δεν παρέλειψε να ρίξει και ένα περίπου... συρτάκι όσο έπαιζε το βίντεο κλιπ.

«Είναι η πρώτη μου φορά που ακούω την Ελληνίδα βασίλισσα της μουσικής και είμαι σε σοκ», έγραψε στα σχόλια ο Lavadom, ζητώντας από τους Έλληνες φαν να του στείλουν τη μετάφραση για να καταλάβει τους στίχους του τραγουδιού.

Μήπως να ακούσει τώρα μία και τα «Μαύρα Γυαλιά» που θέλουμε να δούμε κάτι;