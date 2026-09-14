Τρελάθηκε ο Τσουβέλας με τον κόσμο στο T-Center: «20.000 ξεχωριστές αγκαλιές»

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας φαίνεται να έγραψε ιστορία στο ελληνικό stand-up comedy, καθώς την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου το Telekom Center «βούλιαξε» με 20.000 θεατές, που βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν την παράσταση «Εξωγήινος: Η επιστροφή».

Σημειώνεται πως η παράσταση είχε γίνει sold out ήδη αρκετές μέρες, καθώς έκοψε 19.720 εισιτήρια, δηλαδή ρεκορ προσελεύσης για το stand-up comedy στη χώρα. Φαίνεται πως η συγκεκριμένη παράσταση αποτέλεσε σημείο τομής για τη πορεία του Αλέξανδρου Τσουβέλα.

Ο κωμικός, συγκινημένος από τη προσέλευση και τη στήριξη του κόσμου είπε το δικό του «ευχαριστώ», από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα δημοσίευσε φώτο με το κατάμεστο Telekom Center και έγραψε: «20.000 ευχαριστώ, 20.000 ξεχωριστές αγκαλιές...».

Έπειτα, έκανε άλλο ένα post με νέα στιγμιότυπα από τη βραδιά και τη δήλωση του Αλέξανδρου Τσουβέλα «Μια νύχτα που θα θυμάμαι». Ο ίδιος θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο και μέσα από το Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είναι μαγικό να μαζεύονται 20.000 άνθρωποι για να γελάσουν... Σας ευχαριστώ».