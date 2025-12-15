Τροχαίο ατύχημα για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά»

Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη χθες Κυριακή (14/12) ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος γνωστοποίησε το συμβάν μέσω βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram, με τον ίδιο να μην κρύβει ότι ανυπομονεί να φύγει το 2025, «η χειρότερη χρονιά της ζωής μου», όπως έγραψε, μεταξύ άλλων.

«Είμαι καλά φίλοι μου... Ζω από θαύμα για ακόμα μια φορά μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχα... ανυπομονώ να περάσει αυτή η χρονιά πλέον όσο τίποτα άλλο... Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.

ΥΓ: Αν τη βγάλω "καθαρή" τις επόμενες 17 μέρες που μας απομένουν να φύγει το 2025 δεν θα φοβάμαι τίποτα μετά», έγραψε ο γνωστός μουσικός.

«Για ακόμα μία φορά είχα Άγιο... Σε ευχαριστώ Παναγία Μου που πάλι έβαλες το χέρι σου...

ΥΓ: 17 μέρες ακόμη να περάσει η χειρότερη χρονιά της ζωής μου.», συμπλήρωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο είχε τραυματιστεί σοβαρά όταν έσκασε στα χέρια του κροτίδα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάκτυλα στο δεξί του χέρι.