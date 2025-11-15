Τρυφερές ευχές της Γερμανού στην Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι στον κόσμο»

Το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11), η οικοδέσποινα του «Καλύτερα δε Γίνεται», Ναταλία Γερμανού αφιέρωσε λίγα λεπτά στον αέρα για να αναφερθεί στο χαρμόσυνο γεγονός της συναδέλφου της, το οποίο η Κατερίνα Καινούργιου είχε ανακοινώσει την προηγούμενη Κυριακή μέσα από τα social media.
«Όλοι της ευχόμαστε. Κατερίνα, όλο το “Καλύτερα δε Γίνεται” σύσσωμο σου εύχεται “με έναν πόνο”, όλα θα πάνε τέλεια, μιλήσαμε και στο τηλέφωνο με την Κατερίνα.
Όλα θα πάνε φανταστικά. Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι στον κόσμο, το πιο γερό, το πιο γλυκό, το πιο ζουζουνιστό. Τα υπόλοιπα σου τα είπα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.
Με χαμόγελο πρόσθεσε: «Θα το νταχτιρντίζουμε όλοι μαζί το μωράκι εδώ στον Alpha».
Κλείνοντας, η παρουσιάστρια έστειλε ακόμη μία τρυφερή ευχή: «Την αγάπη μας, τις ευχές μας, όλα με το καλό και μ’ έναν πόνο».
- Στον Εισαγγελέα γνωστή δημοσιογράφος: «Θα σας στείλω στα σύνορα» - Απειλούσε αστυνομικούς - Δεν σταμάτησαν σε μπλόκο
- Απίθανο σκηνικό σε ζωντανή σύνδεση στο Open: Δημοσιογράφος βάζει καλάθια στο στούντιο σύνταξης
- Αυτοί είναι οι 6 δημοσιογράφοι, διεθυντές σάιτ και ραδιοφώνου που θα παραβρεθούν στη Συνέντευξη Τύπου του Αλαφούζου
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.