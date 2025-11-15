Μενού

Τρυφερές ευχές της Γερμανού στην Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι στον κόσμο»

Με συγκίνηση και χιούμορ, η Ναταλία Γερμανού ευχήθηκε δημόσια στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της.

Reader symbol
Newsroom
Η Ναταλία Γερμανού πρώτη σε τηλεθέαση την Κυριακή 10 Νοεμβρίου
Ναταλία Γερμανού | (Glomex / Alpha TV)
  • Α-
  • Α+

Το μεσημέρι του Σαββάτου (15/11), η οικοδέσποινα του «Καλύτερα δε Γίνεται», Ναταλία Γερμανού αφιέρωσε λίγα λεπτά στον αέρα για να αναφερθεί στο χαρμόσυνο γεγονός της συναδέλφου της, το οποίο η Κατερίνα Καινούργιου είχε ανακοινώσει την προηγούμενη Κυριακή μέσα από τα social media.

«Όλοι της ευχόμαστε. Κατερίνα, όλο το “Καλύτερα δε Γίνεται” σύσσωμο σου εύχεται “με έναν πόνο”, όλα θα πάνε τέλεια, μιλήσαμε και στο τηλέφωνο με την Κατερίνα.

Όλα θα πάνε φανταστικά. Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι στον κόσμο, το πιο γερό, το πιο γλυκό, το πιο ζουζουνιστό. Τα υπόλοιπα σου τα είπα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ναταλία Γερμανού.

Με χαμόγελο πρόσθεσε: «Θα το νταχτιρντίζουμε όλοι μαζί το μωράκι εδώ στον Alpha».

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια έστειλε ακόμη μία τρυφερή ευχή: «Την αγάπη μας, τις ευχές μας, όλα με το καλό και μ’ έναν πόνο».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE