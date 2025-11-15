Τσαφούλιας για το βιβλίο του Τσίπρα: «Θα το διαβάσω – Αν είναι φυλλάδιο για το comeback, δεν με ενδιαφέρει»

Ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το νέο του βιβλίο, εκφράζοντας με σαφήνεια τις σκέψεις του.

Όταν ρωτήθηκε για την πολιτική επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, ο Τσαφούλιας σχολίασε πως «ο ορισμός της τρέλας είναι να κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα».

Έσπευσε όμως να διευκρινίσει ότι αυτός ο ορισμός δεν αφορά προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς –όπως είπε– «Δεν πάει να πει πως αυτό το πράγμα σαν ορισμός αφορά τον κύριο Τσίπρα, ο λαός τον έστειλε στην αντιπολίτευση με τα ίδια ποσοστά που έστειλε τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση».

Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι θα διαβάσει το βιβλίο του Τσίπρα, αλλά με συγκεκριμένα κριτήρια: «Αν το βιβλίο είναι απολογητικό, απολογισμικό, με ενδιαφέρει να δω τι έχει να πει. Αν είναι φυλλάδιο για το comeback, δεν με ενδιαφέρει».

Παράλληλα, αναγνώρισε το χάρισμα του πρώην πρωθυπουργού: «Θεωρώ πως είναι ένας πολύ χαρισματικός άνθρωπος, με ένα χάρισμα που θα μπορούσε να κάνει πράγματα και ο κόσμος να τον ακολουθεί».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Σωτήρης Τσαφούλιας έδωσε μια ειλικρινή και ισορροπημένη άποψη, δείχνοντας ενδιαφέρον για την ουσία του βιβλίου και όχι για την επικοινωνιακή του διάσταση.