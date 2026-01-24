Τσαφούλιας για Καρυστιανού: «Σφάλμα η δήλωσή της - Δεν πρέπει να πέφτει στις παγίδες που της στήνουν»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μίλησε σήμερα (24/1) στο «Καλύτερα δε Γίνεται» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, τονίζντας πως δεν πρέπει να πέφτει στις παγίδες που της στήνουν και ότι θα πρέπει να προσαθεί να μη γίνεται διχαστική.

«Μια μητέρα, όπως η κα. Φύσσα και η κα. Καρυστιανού, η οποία δεν μένει αποκλειστικά και στενά στη θλίψη της απώλειας που βιώνει, αλλά την κάνει μια προσπάθεια να μη βιώσει καμία μάνα και κανένας πατέρας κάτι αντίστοιχο, αυτομάτως μετατρέπεται σε μητέρα όλων μας, σε ένα σύμβολο που η ζωή την έφερε να γίνει.

Δεν νομίζω να είχε καμία τέτοια επιθυμία ούτε καν η ίδια, αλλά στέκεται στο ύψος αυτού του συμβόλου και έρχεται να αλλάξει κάτι», είπε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που έρχεται στην πολιτική με ένα τέτοιο εφαλτήριο, τον χαμό του παιδιού της και ό,τι αυτό συνεπάγεται για να αλλάξει τα κακώς κείμενα και την ατιμωρησία, δεν πρέπει να παρασύρεται από παγίδες που της στήνουν για να την αποδομήσουν ή να ρίξουν την αξία της προσπάθειάς της και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάει τον ρόλο, ότι είναι η μάνα πολλών περισσοτέρων και να προσπαθεί να μην πέφτει σε αυτή την παγίδα για να μη γίνεται διχαστική.

Η κα. Καρυστιανού και η κα. Φύσσα, όπως και όλες οι μανάδες που δεν ξέρουμε, είναι πρόσωπα που πρέπει να μας ενώνουν και όχι να μας διχάζουν. Γι' αυτό δεν πρέπει να πέφτει στις παγίδες που της στήνουν.

«Κάποια στιγμή η Μαρία Καρυστιανού θα πρέπει στο μέλλον να τοποθετηθεί για πολλά πράγματα. Ήταν σφάλμα και η δήλωσή της και το να μπει σε αυτό το πεδίο συζήτησης», τόνισε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.