Τσαφούλιας για Πάνο Ρούτσι: «Στερούμε από τους γονείς να κάνουν ό,τι θέλουν με τις σορούς των παιδιών τους»

Στην απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Πάνος Ρούτσι, του οποίου ο γιος πέθανε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, στάθηκε ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας, μιλώντας στο Mega.

«Στερούμε από τους γονείς των Τεμπών να κάνουν ό,τι θέλουν με τις σορούς των παιδιών τους, αυτά είναι ακραία και εμετικά» είπε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, κάνοντας λόγο πως κάποιοι «παίζουν με τις λέξεις».

«Κοιτάξτε, η αντιμετώπιση είναι τραγική. Στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για μάνα, πατέρα και θάνατο παιδιού, να έχουμε τέτοιες εμετικές και ακραίες δηλώσεις και πράξεις εκατέρωθεν» πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

«Ο θάνατος ενός παιδιού δεν είναι ένα προϊόν προς κομματική κουβέντα. Το να υποστηρίζεις μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της, δεν σε κάνει ούτε αντίπαλο της κυβέρνησης, ούτε δεξιό, ούτε αριστερό, ούτε τίποτα. Σε κάνει άνθρωπο.

Όποιος δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το κομμάτι, με την πρέπουσα και τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, είναι κτήνος» ανέφερε ακόμη ο Σωτήρης Τσαφούλιας.