Τσαντάκι μπανάνα: Η ιστορία 5.000 ετών, οι σκιέρ, τα καγκουρό και η επιστροφή στη μόδα

Τη δεκαετία του 1990 έκαναν θραύση, ωστόσο με την αυγή του νέου αιώνα, άρχισαν να θεωρούνται ντεμοντέ και γρήγορα εξελίχθηκαν ακόμα και σε red flag. Ο λόγος για το χαρακτηριστικό τσαντάκι μπανάνα, που πέρασε από χίλια κύματα και έχει καταφέρει σήμερα να επανέλθει στη μόδα.

Η τσάντα μέσης δεν είναι ένα νέο αξεσουάρ. Τουναντίον.

Ο Ötzi, η μούμια ενός ανθρώπου που ανακαλύφθηκε στις Άλπεις και έζησε πριν από περίπου 5.000 χρόνια, είχε πάνω του ένα πουγγί, μια τσάντα μέσης δηλαδή που θυμίζει τη σημερινή «μπανάνα».

Επιπλέον, παρόμοιο αξεσουάρ, που ήταν κατασκευασμένο μάλιστα από δέρμα βούβαλου, είχαν και οι ιθαγενείς στην Αμερική

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η τσάντα ήταν τοποθετημένη μπροστά από το σώμα, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να προστατεύονται από τους ληστές.

Μόδα και στον Μεσαίωνα

Στην Ευρώπη, η τσάντα μέσης είχε γίνει μόδα την περίοδο του Μεσαίωνα, ενώ στη Σκωτία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές εκείνη την περίοδο, καθώς τα κιλτ δεν είχαν πρακτικές τσέπες.

Το 1954, μια δερμάτινη τσάντα μέσης για σκιέρ έκανε πάταγο στον χριστουγεννιάτικο οδηγό αγορών του δημοφιλούς περιοδικού, Sports Illustrated.

Κόστιζε 10 δολάρια και παρουσιάζονταν ως πολύ χρήσιμο, εκτός από τους λάτρεις του σκι, για ποδηλάτες, πεζοπόρους και ιππείς.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι το 1962 μια γυναίκα εμπνεύστηκε από τα καγκουρό και έφτιαξε τσαντάκια τα οποία έμοιαζαν με τον μάρσιπο των συμπαθέστατων θηλαστικών.

Η σύγχρονη έκδοση από νάιλον και άλλα συνθετικά υλικά διαδόθηκε τη δεκαετία του 1980 και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στη δεκαετία του 1990.

Χλεύη για το τσαντάκι μπανάνα

Σταδιακά η δημοτικότητά τους έπεσε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000.

Άλλωστε, η χρήση τους σατιρίστηκε από τον Αμερικανό κωμικό Weird Al Yankovic στο τραγούδι του White & Nerdy:

«Yo, I got myself a fanny pack

They were having a sale down at the GAP

Spend my nights with a roll of bubble wrap

Pop pop!

Hope no one sees me get freaky!».

Η «μπανάνα» όμως δεν... το έβαλε κάτω και πήρε την εκδίκησή της.

Έκαναν πάταγο οι νέες εκδοχές

Κορυφαίοι οίκοι μόδας όπως οι Chanel και Gucci κυκλοφόρησαν τις δικές τους εκδοχές και έκαναν πάταγο.

Το 2012, αρκετά brands προσπάθησαν να επαναφέρουν το αξεσουάρ me κομψά και ακριβά σχέδια που πωλούνταν έως και 1.995 δολάρια.

Τον Ιούλιο του 2018, η εφημερίδα The Boston Globe ανέφερε ότι τα τσαντάκια μπανάνες «είναι ξανά στη μόδα με νέα σχέδια που κυκλοφόρησαν οι σχεδιαστές μόδας των οίκων Gucci, Prada και Louis Vuitton».

Celebrities όπως η Κιμ Καρντάσιαν, η Ριάνα και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ φορούν δημόσια «μπανάνες», αξίας χιλιάδων δολαρίων.

«Εξαιτίας της αλλόκοτης εμμονής μας με τα άσχημα ρούχα που γυρίζουν πίσω στη μόδα, τα τσαντάκια μπανάνες έχουν δικαιωθεί», σχολίαζε πριν από μερικά χρόνια το περιοδικό Vogue.