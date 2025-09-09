Ο Τσάρλι Σιν αποκαλύπτει το μόνο ναρκωτικό που δεν έχει κάνει ποτέ

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα του Χόλιγουντ, ο Τσάρλι Σιν, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από το νέο του βιβλίο «The Book of Sheen», όπου αφηγείται την ταραχώδη ζωή του χωρίς φίλτρα.

Ο 60χρονος ηθοποιός αποκαλύπτει πως γεννήθηκε «νεκρός» και επανήλθε στη ζωή, ενώ σε ηλικία 15 ετών έχασε την παρθενιά του με ιερόδουλη στο Λας Βέγκας, πληρωμένη με την πιστωτική κάρτα του πατέρα του, Μάρτιν Σιν. Όμως, οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί.

Ο Σιν παραδέχεται τη βαθιά εξάρτησή του από τα ναρκωτικά, η οποία τον οδήγησε σε επτά προγράμματα αποτοξίνωσης και μια σχεδόν μοιραία υπερβολική δόση το 1998. Η διάγνωση με HIV το 2011 τον βύθισε ακόμη περισσότερο στην αυτοκαταστροφή, περνώντας δύο χρόνια σε κατάσταση μόνιου μεθυσιού στο Μεξικό.

Πλέον, ο Σιν δηλώνει πως έχει γυρίσει σελίδα. Μετρά οκτώ χρόνια νηφαλιότητας και ισάριθμα σεξουαλικής αποχής. Γιόρτασε πρόσφατα τα 60α του γενέθλια με την οικογένειά του, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του που είναι ακόμη εν ζωή. «Είναι σαν να ζω στη 10η μου ζωή. Συνήθως, τέτοιες ιστορίες τις λένε όταν ο άνθρωπος δεν ζει πια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Το μόνο ναρκωτικό που δεν αναφέρω στο βιβλίο είναι η κεταμίνη», λέει ο Σιν. «Ποτέ δεν την έκανα. Γνώριζα μερικά άτομα που τη χρησιμοποιούσαν και τους έβλεπα σε αυτή την κατάσταση. Απλά δεν ήταν ένα “χρώμα” που θα μου πήγαινε καλά.»

Το βιβλίο του συνοδεύεται από το ντοκιμαντέρ του Netflix «aka Charlie Sheen», στο οποίο εμφανίζονται πρώην συνεργάτες και συγγενείς του. Ο Τζον Κράιερ, με τον οποίο συνυπήρξαν στο επιτυχημένο sitcom Two and a Half Men, αναφέρεται με ειλικρίνεια στον φαύλο κύκλο αυτοκαταστροφής του Σιν. Ο ίδιος ο ηθοποιός παραδέχεται πως πολλές φορές «έβαλε φωτιά» στη ζωή του.

Παρότι παραδέχεται πως ήταν φιλικός με τους εμπόρους ναρκωτικών του και πως έκανε κακές ταινίες μόνο για να χρηματοδοτήσει τις εξαρτήσεις του, σήμερα δείχνει διαφορετικός. «Όλα είναι θέμα επιλογών», γράφει. «Η ιστορία μου δεν είναι ιστορία ενός θύματος, αλλά ενός ανθρώπου που προσπαθεί να επιστρέψει σπίτι».

Ο Σιν είναι πατέρας πέντε παιδιών, μεταξύ των οποίων η Σάμι Σιν, με την οποία δεν έχει επικοινωνήσει εδώ και έναν χρόνο λόγω διαφωνίας για την επαγγελματική της πορεία στο OnlyFans. Παρ’ όλα αυτά, δηλώνει πως ελπίζει σε επανασύνδεση: «Έχω ελπίδα και πίστη ότι μπορούμε να το ξαναχτίσουμε».

Με το βλέμμα στο μέλλον, ο Τσάρλι Σιν υποστηρίζει πως διαβάζει τα καλύτερα σενάρια των τελευταίων 20 ετών και δεν αποκλείει την επιστροφή του στην υποκριτική — αυτή τη φορά, με καθαρό μυαλό και καρδιά.

