Τσιμτσιλή για Τζώρτζογλου: «Αν φάνηκα να λέω βλακείες, ήταν οι βλακείες που ο ίδιος είπε»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να απαντήσει στον Στράτο Τζώρτζογλου, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο σε εκείνη όσο και στο Happy Day εξ αιτίας του γεγονότος ότι αναφέρθηκαν στον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα και τον οποίο - σε μεταξύ τους επικοινωνία - ο γνωστός ηθοποιός αρχικά τον διέψευσε, αλλά στη συνέχεια τον επιβεβαίωσε.

«Σε ό,τι με αφορά, επειδή ακούστηκε "η Τσιμτσιλή, η Τσιμτσιλή, η Τσιμτσιλή". Εγώ τον Στράτο τον θαυμάζω, τον εκτιμώ, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια.

Δεν σας κρύβω ότι έχω στεναχωρηθεί με το πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία τα τελευταία 24ωρα, γιατί ο ίδιος με τον τρόπο που το διαχειρίστηκε μας έβαλε και εμάς σε μια θέση… ενώ εμείς κάναμε τη δουλειά μας όπως έχουμε διδαχθεί, δηλαδή διαβάσαμε μία είδηση και πήραμε τον άμεσα ενδιαφερόμενο να το διασταυρώσουμε», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Η Όλγα Λαφαζάνη ξέρω ότι πήρε τον Στράτο τηλέφωνο και όχι με μήνυμα όπως ο ίδιος λέει της και μίλησαν και της είπε ότι δεν ισχύει, ότι είναι καλύτερα από ποτέ με τη Σοφία και να διαψεύσει την είδηση.

Έτσι, βγήκα και εγώ την άλλη μέρα, χρησιμοποιώντας το ρεπορτάζ της Όλγας και τη διέψευσα. Δεν θα μπω σε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν έχω κανένα λόγο να τσακωθώ με τον Στράτο Τζώρτζογλου», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος δεν είχε αποφασίσει τι θέλει να επικοινωνήσει;», αναρωτήθηκε η ίδια στη συνέχεια.

Το να λέει ο Στράτος ότι "φάνηκε να λέει βλακείες η Τσιμτσιλή"… Αν φάνηκα να λέω βλακείες, είναι οι βλακείες που ο ίδιος είπε στην Όλγα. Εγώ μετέφερα ό,τι μου είπε η Όλγα που μίλησε μαζί του. Αν φάνηκα να λέω βλακείες, ήταν οι βλακείες που ο ίδιος είπε. Λυπάμαι που απαντώ έτσι, δεν θα ήθελα», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Μάλιστα, με αφορμή τη συζήτησή της με τους Δημήτρη Παπανώτα και Τίνα Μεσσαροπούλου, η παρουσιάστρια έκανε και το παρακάτω σχόλιο: «Τσαντιζόμαστε με τους δημοσιογράφους που δεν διασταυρώνουν και μετά διασταυρώνουμε και βρίσκουμε και τον μπελά μας».