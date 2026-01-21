Τσουρός για Δρούτσα: «Έχει μείνει στη γενιά που μεγάλωσε - Δεν μπορείς πια να το πεις»

Το σχόλιο της Εύης Δρούτσα για το σώμα της Marseaux αλλά και η δεύτερη τοποθέτηση της στιχουργού πάνω στο ίδιο θέμα συζητήθηκε από την εκπομπή «Το'Χουμε» με τον Κώστα Τσουρό να επισημαίνει:

«Η Εύη, την οποία την εκτιμώ πάρα πολύ, είναι μία γυναίκα η οποία είναι μίας άλλης γενιάς. Έχει μείνει στην γενιά την οποία μεγαλώσει εκείνη. Όταν στην γενιά της Εύης τέτοιου είδους σχόλια ήταν αποδεκτά, θα έχει στο μυαλό της ότι αφού κάτι που βλέπει δεν της αρέσει, μπορεί να το πει. Δεν μπορείς πια να το πεις. Καλό ήταν να μην το λέγαμε ούτε τότε. Καλό είναι να μπει σε αυτή τη λογική και η Εύη.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πρόσθεσε: «Αισθητικά μπορεί να μην της άρεσε, μπορεί να το πει αυτό. Είναι άλλο όμως να πεις δεν μου αρέσει αισθητικά και άλλο να πεις ότι δεν έχει υπέροχο σώμα για να το βγάζει έξω. Στα δικά μου μάτια η Marseaux δεν έχει καν πολλά κιλά.

Κάποιο βίωμα της Εύης Δρούτσα ήταν αυτό που την έκανε να το πει. Ο καθένας έχει τα βιώματά του και δεν ξέρεις ποτέ τι χορδή θα χτυπήσεις. Ας μη μιλάει ο καθένας για τον άλλον, να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, αρκεί να μη βλάπτει τον δίπλα του».