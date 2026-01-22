Τσουρός για Χατζίδου: «Ήταν άκομψο - Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο κακοί με συναδέλφους»

Το σχόλιο που έκανε η Ελένη Χατζίδου για το teaser της εκπομπής της Κατερίνας Καραβάτου πυροδότησε την αντίδραση του Κώστα Τσουρού.

Το τρέιλερ της Καραβάτου

Μετά την απομάκρυνση της Ελένης Τσολάκη η Κατερίνα Καραβάτου από τα πρωινά του Σαββατοκύριακου, η Κατερίνα Καραβάτου κάνει πρεμιέρα με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο παρέα» στις 31 Ιανουαρίου στις 08:50.

«Αχ, τι να σου πω. 31 και πρώτη δεν μπορώ καθόλου. Ούτε 7 και 8, είμαι κλεισμένη. Μπα, ούτε το επόμενο. Βασικά δεν μπορώ κανένα Σαββατοκύριακο, γιατί από τις 31 Ιανουαρίου όλα τα Σαββατοκύριακα θα τα περνάω με την καλύτερη παρέα», ακούγεται χαρακτηριστικά να λέει η Κατερίνα Καραβάτου στο teaser της νέας εκπομπής.

Το σχόλιο της Χατζίδου

Μετά την προβολή του τρέιλερ στο Breakfast@ Star η Ελένη Χατζίδου σχολίασε: «Παιδιά να πω κάτι; Kάποιος κακοπροαίρετος τι θα έλεγε; Όχι εγώ… Μην ορκίζεσαι κιόλας, και η Ελένη Τσολάκη σημειωμένα τα είχε όλα τα Σαββατοκύριακα.

Τι με έχει πιάσει σήμερα… Η αλήθεια είναι ότι ευχόμαστε να πάνε όλα καλά σε αυτή την εκπομπή, να στεριώσει, να ριζώσει και να μην έχει την τύχη ούτε της προηγούμενης εκπομπής, ούτε των προηγούμενων χρόνων».

Η αντίδραση Τσουρού

Τη διαφωνία του για τον τρόπο που εκφράστηκε η Ελένη Χατζίδου εξέφρασε μέσα από την εκπομπή «Τό' χουμε» ο Κώστας Τσουρός. «Ήταν ένα ατυχές λογοπαίγνιο από την Ελένη Χατζίδου. Δεν νομίζω ότι το έκανε για να στηρίξει την Τσολάκη. Όταν ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια, καλό είναι όλοι στην τηλεόραση να λέμε “με το καλό και να πάνε όλα καλά”. Όχι να λέμε ότι και ο προηγούμενος αυτά έλεγε και δες που κατέληξε. Ήταν άκομψο!

Το θέμα είναι το πώς το σχολιάζεις, προφανώς και θα παίξεις τις ειδήσεις… Επειδή φέτος, ειδικά από την αρχή της χρονιάς, έχουμε ζήσει όλοι στο πετσί μία κατάσταση που νομίζω ότι ξέφυγε των ορίων. Τουλάχιστον τώρα, ας τη μαζέψουμε λιγάκι.

Πέρασαν οι πρώτες μήνες, φτάσαμε Γενάρη, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο κακοί με τους συναδέλφους. Καλό είναι, επειδή όλοι σε ένα χώρο κινούμαστε και σε μια πιάτσα είμαστε, ας είμαστε εμείς ενωμένοι μεταξύ μας και να δίνει ο ένας στον άλλον την ευχή του με την καρδιά του.

Θα σου πει και τώρα ότι δεν είπε ότι να κοπεί, αλλά αυτό το σχόλιο αυτό σημαίνει. Το ότι κοίταξε να δεις, μην πιάνεις τα σαββατοκύριακα γιατί και η Ελένη που τα είχε πιάσει, κοίτα που κατέληξε», είπε.