The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πότε κάνει πρεμιέρα και οι καλεσμένοι της πρώτης εκπομπής

Το The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, θα συνεχίσει για 10η σεζόν να κάνει τα βράδια μας άκρως απολαυστικά και ενδιαφέροντα μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και εξομολογήσεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια, εκπλήξεις, μουσική και viral στιγμές έρχονται στο μοναδικό βραδινό show.

Η πρεμιέρα θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 24.00 στον ΑΝΤ1 και στο πλατό της εκπομπής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχτεί:

τον γνωστό ηθοποιό Μιχάλη Λεβεντογιάννη που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1, «Γιατί, ρε πατέρα;»

τον δημιουργό των μεγάλων επιτυχιών, Γιώργο Καπουτζίδη που υπογράφει το σενάριο της σειράς «Σέρρες», της οποίας ο δεύτερος κύκλος προβάλλεται αυτή την περίοδο από τον σταθμό

τον γνωστό τραγουδιστή, Θοδωρή Φέρρη και

και τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, Άρη Μουγκοπέτρο

