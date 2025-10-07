The 2Night Show: Τι τηλεθέαση έκανε η πρεμιέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1

Πρεμιέρα χθες Δευτέρα (6/10) με υψηλή τηλεθέαση για τη δέκατη σεζόν του The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και καλεσμένους τον Θοδωρή Φέρρη και τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί στις κωμικές σειρές, «Γιατί ρε πατέρα;» και «Χοτέλ Ελβίρα».

Το πρώτο επεισόδιο του The 2Night Show για φέτος σημείωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και στις δύο κατηγορίες κοινού, χαρίζοντας την πρωτιά στον ΑΝΤ1.

Αναλυτικότερα, στο δυναμικό κοινό το talk show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου σημείωσε μέσο όρο 19,1%, ενώ στο γενικό σύνολο

«The 2Νight Show», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1