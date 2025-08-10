7 Έλληνες ηθοποιοί που αποκάλυψαν υψηλές αμοιβές τους - Ποιοι έπαιρναν 1 εκατ. το επεισόδιο

Από τη Λουκία Παπαδάκη και την Εβελίνα Παπούλια μέχρι τον Γιάννη Μπέζο, τον Θοδωρή Αθερίδη, αλλά και την αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου, ας θυμηθούμε τι είχαν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους επτά αγαπημένοι Έλληνες ηθοποιοί, οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες επιτυχίες της τηλεόρασης.

Κάποιοι δεν είχαν διστάσει να παραδεχτούν πως η αμοιβή τους ήταν υψηλότερη από αυτή που περίμεναν και οι ίδιοι να πάρουν χωρίς να κρύψουν πως ίσως και να μην τα άξιζαν τόσα λεφτά, αλλά από τη στιγμή που τους τα έδιναν, αναμενόμενο ήταν να τα πάρουν.

Γιάννης Μπέζος

Γιάννης Μπέζος | NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Γιάννης Μπέζος έχει πρωταγωνιστήσει ανά τα χρόνια σε μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες και σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Happy Day είχε αποκαλύψει πόσες χιλιάδες ευρώ είχε φτάσει να παίρνει το επεισόδιο.

«Έχω πάρει 10.000 ευρώ το επεισόδιο, όχι σε μία σειρά, σε πολλές σειρές. Σε πληρώνει και σου ζητάει κάτι παραπάνω. Δεν σε πληρώνει για να καθυστερείς το γύρισμα, τα έχω ζήσει αυτά και ξέρω. Στις δουλειές που κάνω εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αργήσει κάποιος, ούτε μία στο δισεκατομμύριο, αλλιώς φεύγει», είχε δηλώσει ο γνωστός ηθοποιός.

Εβελίνα Παπούλια

Εβελίνα Παπούλια | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην εκπομπή «Αργά» του Θοδωρή Αθερίδη η Εβελίνα Παπούλια είχε αποκαλύψει ότι στους «Δύο Ξένους» η αμοιβή της ήταν 300.000 δραχμές το επεισόδιο.

Μάλιστα, δεν είχε κρύψει ότι στην επόμενη τηλεοπτική τηλεοπτική σειρά που συμμετείχε σκόπευε να ζητήσει 500.000, αλλά βρέθηκε προ ευχάριστης εκπλήξεως μιας και της προσέφεραν 1.000.000 δραχμές.

«Ήμουν θρασύτατη! Είχαν τελειώσει οι Δύο Ξένοι και με καλούν για μια άλλη παραγωγή. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω έπαιρνα γύρω στις 300.000 δραχμές το επεισόδιο. Λέω "εντάξει, αν πάρω τώρα 500 χιλιάδες, θα είμαι θεότητα. Αυτά ήθελα να απαιτήσω για το καινούργιο σήριαλ.

Και μου λέει ο παραγωγός, Εβελίνα, σε θέλουμε πάρα πολύ, αλλά θέλω να συζητήσουμε και το οικονομικό. Ένα εκατομμύριο το επεισόδιο θα παίρνεις". Κάνω παύση τότε και του λέω, άμα νομίζεις ότι αξίζω τόσα...», είχε πει χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Σοφία Βογιατζάκη

Σοφία Βογιατζάκη | @N1 Casino - YouTube

Τη Σοφία Βογιατζάκη τη γνωρίσαμε ως Τούλα μέσα από τη συμμετοχή της στο κλασικό πλέον «Είσαι το Ταίρι μου» όπου μαζί με τη Στέλλα (Βίκυ Σταυροπούλου) έκαναν αχτύπητο δίδυμο και σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε αποκαλύψει πόσα χρήματα έπαιρνε στη σειρά.

«Ξεκινήσαμε με δραχμές και τελειώσαμε με ευρώ. Πληρωνόμουν και δεν καταλάβαινα τι πληρωνόμουν επειδή δεν ήξερα την αντιστοιχία ευρώ - δραχμές. Σε δραχμές έπαιρνα 100.000 καθαρά το επεισόδιο. Ήταν πολλά λεφτά για την ελληνική τηλεόραση», δήλωσε η Σοφία Βογιατζάκη για την αμοιβή της στη σειρά του Mega.

Άβα Γαλανοπούλου

Άβα Γαλανοπούλου | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Αμέσως μετά το «Πενήντα - Πενήντα» η Άβα Γαλανοπούλου πρωταγωνίστησε στη σειρά «Λατρεμένοι Μου Γείτονες» με την ίδια να αποκαλύπτει την αμοιβή της σε συνέντευξή της στο «Καλύτερα Δε Γίνεται»:

«Βέβαια και βγάλαμε πολλά λεφτά από τα σίριαλ. Στους "Λατρεμένους Γείτονες", την πρώτη χρονιά, έπαιρνα 4.500 ευρώ το επεισόδιο. Και μετά μου είπαν από μόνοι τους ότι είμαι πολύ ριγμένη γιατί ερχόμουν από το 50-50 και μου το έκαναν 6.500 ευρώ. Εγώ δεν πήρα και από τα πολύ ψηλά, άλλοι έπαιρναν 15.000 ευρώ το επεισόδιο».

Λουκία Παπαδάκη

Λουκία Παπαδάκη | NDP

Στη θρυλική «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου η Λουκία Παπαδάκη υποδυόταν μία από τις κεντρικές ηρωίδες, τη Σάντρα, η οποία είχε ανάψει επανειλημμένα «φωτιές» στην οικογένεια Δράκου.

Μερικά χρόνια πριν σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλοκαίρι Not» η γνωστή ηθοποιός είχε αποκαλύψει ποιος ήταν ο μισθός για το βασικό καστ της σειράς του ΑΝΤ1: «από 1 εκατομμύριο δραχμές και πάνω».

Θοδωρής Αθερίδης

Θοδωρής Αθερίδης | (NDP PHOTO)

Σε συνέντευξή του στο «Στούντιο 4» είχε αναφέρει πως όταν έπαιζε σε μια σειρά του ΑΝΤ1 πληρωνόταν με 10.000 ευρώ το επεισόδιο, με τον ίδιο να μη διστάζει να παραδεχτεί πως το ποσό ήταν πολύ μεγάλο και πως γνώριζε και ο ίδιος ότι έπρεπε να παίρνει λιγότερα.

«Πιστεύω ότι έχω πληρωθεί και παραπάνω από όσο αξίζω. Ζήτησα παραπάνω, γιατί πίστευα ότι θα τα πάρω και μου τα δώσανε. Θυμάμαι μία κουβέντα που είχα κάνει και έφτασα να παίρνω τότε, 10.000 το επεισόδιο.

Το είπα κιόλας, με απόλυτη ειλικρίνεια. Ότι πιστεύω πως το επεισόδιο είναι για 5.000, όμως πίστευα ότι θα μου τα δώσεις και τα ζήτησα. Ήξερα από τότε πως τα λεφτά που παίρνω, δεν τα δικαιολογεί τίποτα», είχε δηλώσει ο Θοδωρής Αθερίδης.

Άννα Παναγιωτοπούλου

Ντόλτσε Βίτα: Άννα Παναγιωτοπούλου - Κατιάνα Μπαλανίκα | Mega

Η «Ντόλτσε Βίτα» εξακολουθεί 30 χρόνια μετά την Α' προβολή της να σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στις επαναλήψεις της και λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, η πρωταγωνίστρια της σειράς, η αξέχαστη Άννα Παναγιωτοπούλου, είχε αποκαλύψει στο Πρωινό ποια ήταν η αμοιβή της για τη σειρά.

«Στην τηλεόραση τότε έβγαιναν πολλά χρήματα. Εγώ στο Ντόλτσε Βίτα έπαιρνα 1.000.000 δραχμές το επεισόδιο. Ανεξάρτητα από την επιτυχία, η συμφωνία ήταν αυτή. Αυτό μου ήρθε εμένα, αυτό είπα. Δεν πίστευα πως θα μου τα δώσουν κιόλας», είχε δηλώσει η αγαπημένη ηθοποιός.