Η επική on camera απάντηση της Marseaux: «Να μου κάνουν ποδαρικό; Δηλαδή; - Δεν ξέρω τι είναι»

«Αδιάβαστη» έπιασαν on camera τη Marseaux, αλλά η γνωστή τραγουδίστρια δεν πτοήθηκε καθόλου, ίσα ίσα ξέσπασε σε γέλια όταν συνειδητοποίησε ότι δεν καταλάβαινε τι της έλεγαν, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να αυτοσαρκάζεται.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, η Marseaux ρωτήθηκε από τον ρεπόρτερ της εκπομπής αν της έκανε κάποιος ποδαρικό για το νέο έτος με την ίδια να «κολλάει» για μερικά δευτερόλεπτα και να ρωτάει με τη σειρά της: «Ποδαρικό για το νέο έτος; Δηλαδή;», ξεσπώντας παράλληλα σε γέλια.

Όταν ο δημοσιογράφος της πρωινής εκπομπής του Alpha τη ρώτησε «Δεν ξέρεις τι είναι το ποδαρικό;», η Marseaux έκανε μια πετυχημένη μαντεψιά «Ότι ήρθε για πρώτη φορά μέσα στο σπίτι;», ενώ στη συνέχεια «ξαναλύθηκε» στα γέλια λέγοντας: «Παιδιά, συγγνώμη, δεν το ήξερα».