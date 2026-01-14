Το Adolescence θα επιστρέψει με 2η σεζόν στο Netflix, αλλά όχι σύντομα

Το Adolescence έγινε η 2η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά στο Netflix, με πάνω από 146 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 91 ημέρες. Η σειρά του Στίβεν Γκράχαμ και Τζακ Θορν επηρεάσε σε μεγάλο βαθμό τους θεατές και άνοιξε τον δημόσιο διάλογο για τον εκφοβισμό, την κουλτούρα των incel και την τοξικότητα στα social media.

Ο σκοτεινός κόσμος της εφηβείας μπήκε στο επίκεντρο, ωστόσο χρειάζεται κάτι παραπάνω από μία σειρά στην streaming πλατφόρμα για να μπορέσουν να γίνουν σημαντικά βήματα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr